Peruanos retornarán desde Chile en buses

Liz Ferrer Rivera

Tacna

El Consulado General de Perú en Iquique, Chile, inicia hoy la repatriación vía terrestre de 1200 compatriotas de las ciudades de Iquique, Antofagasta, Calama y Copiapó (norte de Chile). El consulado en Santiago también comenzó ayer la repatriación por tierra (en buses) que tienen como destino Arequipa, Trujillo, Lima y Ayacucho.

El director regional de Salud y jefe del Comando COVID, Juan Cánepa Yzaga, advirtió que todos los viajeros pasarán las pruebas rápidas apenas ingresen al control fronterizo de Santa Rosa (límite con Arica). Advirtió que los casos negativos podrán continuar su camino con normalidad.

Los pacientes positivos con síntomas leves o moderados serán llevados a centros de atención temporal (hoteles), donde serán monitoreados y atendidos. De encontrarse más de 150 personas positivas al virus, se suspenderá el ingreso de los repatriados, porque esa cifra sobrepasa la capacidad de atención del sector Salud.

Se estima que serían más de dos mil los movilizados. La Dirección Regional de Salud asumirá la atención médica de cada viajero. En los meses pasados se repatriaron a más de dos peruanos varados en Arica, muchos de ellos habían llegado desde otras regiones del norte chileno.

Buena y mala suerte

Tamara Mercedes Mauricio, una nana peruana que perdió su trabajo por la crisis de la pandemia en Santiago, es una de las peruanas que abordó ayer uno de los buses que partirá desde Santiago. Ella será repatriada junto a su hija. Hace una semana ella brindó su relato desesperado por volver a su patria. La situación económica en la capital chilena se ha tornado difícil tras el quiebre de muchas empresas y negocios locales. Otros no han tenido la misma suerte. Vides Alexander Panduro García (24) está en Calama (Antofagasta) pero no ha sido considerado en la lista de personas llamadas por el consulado. Él llegó a esa región para trabajar pero hoy sobrevive gracias a la ayuda de un grupo de amigos bolivianos. Lleva cuatro meses en Chile y desea volver a su hogar en Lima. “Yo me inscribí hace dos semanas con el consulado pero no estoy en la lista de viaje. Varios tienen esa queja”, comentó. Existe el temor de que esta sea la última oportunidad en el año para retornar a su patria. ❖