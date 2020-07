Madre denuncia que su bebé recién nacido tiene quemaduras por negligencia del Hospital Almenara

Sandra Villalga (29) denunció una negligencia por parte del Hospital Almenara, ubicado en La Victoria, después que a su esposo le informaran que su recién nacido tiene graves quemaduras en el área abdominal del cuerpo, así como en el cuello y mejillas.

Ella expresó que las heridas se deberían a que el pequeño fue bañado con agua caliente en el nosocomio, según indicó al programa ‘Al estilo Juliana’.

Villalga dio a luz ayer, martes 21 de julio, en la noche y hoy intentó buscar a su bebé, pero personal de enfermería del hospital se negaba a mostrárselo. Tras varios minutos de insistencia, la mujer logró ver a su recién nacido. Cabe resaltar que ningún médico especialista habló con la mujer para informarle el verdadero estado de su pequeño.

“Tiene quemaduras grandes en el abdomen, en la cara, en el cachete. No me explican bien, dicen que ha sido un accidente, que le han caído unas gotas, no me dan una explicación lógica después de lo que he visto. Solo me ha atendido una enfermera, no un médico”, contó la madre.

Sandra y su esposo se acercaron a la comisaría de La Victoria para denunciar el hecho. Agentes policiales indicaron que no les permitieron el ingreso al mencionado nosocomio.

“Me han dicho que solo le están poniendo pañitos, gasa, solo eso, yo he dicho que mi bebé necesita cremas, necesita otro tipo de cuidados y solo eso me ha dicho la enfermera. Ningún médico del Almenara ha hablado conmigo, me dicen que no estaba, que acabó su turno. Yo quiero saber cómo está mi hijo”, indicó la mujer.

Por otro lado, el jefe de Pediatría del Hospital Almenara, Jorge Mucha, confirmó que el recién nacido presenta quemaduras debido a que le salpicó agua caliente durante el baño. Además, explicó que la madre tiene coronavirus, y por ello no se le permite el ingreso para ver a su pequeño.

“Durante el baño, ha sufrido una quemadura con agua caliente. Apenas sucedió el hecho, se le informó al padre y se le hizo ver al menor por ser un caso excepcional. La mamá tiene COVID, y cuando los niños nacen con madre COVID se les pone en una incubadora”, declaró al programa.

Mucha dijo que se está abriendo una investigación y se va a ver la responsabilidad del personal, y que EsSalud está asumiendo toda la responsabilidad de lo ocurrido.