Más de 600 serenos en cuarentena por la COVID-19

La Libertad. De 883 agentes de Seguridad Ciudadana, 677 se encuentra en cuarentena por ser población de alta riesgo por la COVID-19, así lo confirmó el alcalde de la ciudad, Daniel Marcelo Jacinto.

La autoridad mostró su preocupación debido que el número de ambulantes ha incrementado en las calles de la ciudad y en los alrededores de los mercados, tras el fin de la cuarentena. Según explicó, al verse disminuidos en personal, es difícil aplicar un plan para contrarrestar el comercio informal.

PUEDES VER Más de 150 internos fueron liberados para evitar aumento de contagios por COVID-19

“Ante esta situación tan difícil que estamos atravesando, más de 600 serenos no se encuentran trabajando por ser parte del grupo de riesgo. Por ello, no se puede controlar al comercio ambulatorio que existe en la ciudad, a pesar del estado de emergencia que vive el país“, señaló Marcelo.

De los 677 agentes inoperativos, 112 han dado positivo a la enfermedad; 151 agentes se encuentran en el grupo de vulnerabilidad; 66 han presentado solicitudes de permiso; entre ellas, para guardar cuarentena, trabajo remoto, etc.; y 346 serenos aguardan por su prueba rápida para retornar a sus labores.

PUEDES VER Entregan más de 9 millones para mantenimiento de canales y drenes

Daniel Marcelo mencionó que no cuenta con presupuesto para contratar a más personal y remarcó que no tienen apoyo del Gobierno Central. ”La pandemia nos está afectando a todos. ¿Cómo contratamos más personal para fiscalizar a los ambulantes e informales si no nos apoya para eso el Gobierno Nacional?”, cuestionó el alcalde.