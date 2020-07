Los estragos del paro de actividades por la cuarentena ante el coronavirus se han evidenciado en diversos sectores y sobre todo en el ámbito laboral.

Y es que, las cifras de desempleo han aumentado considerablemente en el país, y sobretodo en La Libertad, debido a que decenas de negocios que dejaron de atender clientes, así como trabajadores independientes, terminaron quebrando por la falta de ingresos en estos meses.

PUEDES VER La Libertad es la región del norte con más infracciones por transporte informal

En ese sentido, el alcalde de Municipalidad Provincial de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto sostuvo que cerca de 100 mil personas en la región perdieron su trabajo, lo que ha generado que el número de ambulantes en la ciudad se triplique, debido a que estas personas desempleadas han optado por obtener ingresos económicos través del comercio informal.

“Se estima que unas 100 mil personas perdieron el trabajo y muchas están ahora vendiendo en las calles”, dijo Marcelo Jacinto.

PUEDES VER III Etapa de Chavimochic beneficiará a 30 mil hectáreas agrícolas y generará puestos de empleos

Cifras que van acorde al porcentaje estimado del registro de nuevos informales a causa de la pandemia.

Como se recuerda, La República consultó con el economista Francisco Huerta Benites sobre las implicancias del término de la cuarentena general, donde se dio a conocer que se daría un incremento del 10% de esta problemática histórica.

PUEDES VER Trujillo: reafirman evaluación de cierre de playa de Huanchaco ante aglomeraciones

Es decir, que del millón de liberteños que pertenecen a la Población Económica Activa (PEA), unos 100 mil serían informales.

Ante ello, esta data eleva el total de 700 mil informales que registraba la región antes de la pandemia (80% de la PEA) a 800 mil trabajadores bajo dicha característica.

Solicitud

Por ello, el burgomaestre hizo hincapié en que el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén acelere lo necesario para utilizar hasta diciembre el área de la exEstación del ferrocarril, en el que se tenía previsto albergar a unos dos mil ambulantes de la periferia del exmayorista.

“Vamos a seguir insistiendo para que defina si nos van a dar el terreno sino ya veremos otro lugar. Lamentablemente no se planificó el desarrollo urbanístico de Trujillo y ahora no se puede proyectar un nuevo mercado mayorista, hospitales y otros locales de servicios porque no hay terrenos separados”, señaló Marcelo Jacinto.