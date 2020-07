Inquilina de spa en La Victoria no paga alquiler desde hace siete meses

Sandra Paredes, quien es propietaria de un inmueble en La Victoria, se encuentra viviendo una pesadilla. Su inquilina utiliza el inmueble como un salón de belleza y no le paga el alquiler desde hace siete meses.

La dueña de la vivienda informó que desde noviembre del 2017 le alquiló su casa a Yaneli Guevara Izquierdo de 34 años. Sin embargo, no tuvo problemas los primeros años; desde julio del 2019 los pagos del alquiler empezaron a ser irregulares, y en diciembre se convirtieron en inexistentes.

Guevara Izquierdo alquiló la propiedad de 220 metros cuadrados para que funcione un spa, llamado “Uncanny salón”, el cual sigue lucrando en la vivienda, según se ve en las redes sociales del centro de belleza.

El monto que Guevara Izquierdo le debe a la propietaria suma 17.000 dólares. Y aparte de esta cantidad, Sandra denuncia que en el tercer piso de la casa habrían construido dos habitaciones, una de material concreto y otra de drywall. Estos cuartos estarían siendo subarrendandos.

Paredes está muy preocupada porque ella depende de los ingresos de esta casa para poder pagar la hipoteca en el banco y su temor es perder su vivienda.

Por otro lado, las deudas empezaron antes de la crisis por la COVID-19, por lo que la afectada pide que la deudora dé la cara.

“Ella no me da la cara, está amparándose en la pandemia, para no asumir las responsabilidades que tiene de la casa. Yo los he invitado con casi 10 cartas notariales y dos conciliaciones, y la señora no asiste”, declara indignada la dueña del inmueble.

Sandra sostiene que la inquilina morosa no le da la cara y que habría una demora en el proceso de desalojo por la modificacion de las leyes.

“Es un allanamiento judicial, yo estoy amparada en las leyes anteriores, yo no estoy en el allanamiento express que es el nuevo, lamentablemente es por eso que va a haber una demora. Yo la he invitado a la señora a conciliar, la verdad que a mí no me importa que la señora me pague, no quiero percibir un sol de ella, yo simplemente quiero que desaloje mi casa”, enfatiza la dueña de la propiedad

En el contrato de arrendamiento se especifica que si el inquilino se niega a pagar la renta, entonces debe retirarse de la propiedad. Sin embargo, hasta el momento Yaneli Guevara Izquierdo no abandona la casa.