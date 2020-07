Gobierno decide hoy si toma control de crisis sanitaria en Arequipa

Deysi Pari

Arequipa

Arequipa vive días dolorosos. La pandemia del coronavirus enluta a cientos de familias, mientras que otros dan pelea por salvar sus vidas en los hospitales.

En los nosocomios ya colapsados se vive un drama. Se necesita ayuda, más médicos, enfermeras y equipos de protección. La crisis sanitaria fue agravada con la mala gestión del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) a cargo de los hospitales.

El presidente Martín Vizcarra se topó con esta realidad el domingo pasado. Por eso con su Consejo de Ministros analizará hoy si asume el control de salud en esta región, una competencia que le corresponde al GRA

El ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, anunció ayer que el presidente Martín Vizcarra analizará este planteamiento. La titular de Salud Pilar Mazzetti también sostuvo que esta propuesta está en estudio.

Envían ayuda

Pero mientras se toma esa decisión el Ministerio de Salud movilizó a la ciudad una misión técnica, 80 profesionales de la salud y también suministros médicos para la contención de la COVID-19.

Mazzetti espera mejorar la coordinación con las autoridades regionales para revertir la situación crítica.

“Al frente de nuestra misión está la exministra Zulema Tomas, (…) le he dejado un mensaje al gobernador para que coordine con ella”, señaló Mazzetti. La misión también es integrada por la presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli.

Mazzetti criticó que en la región no se hayan movilizado los recursos para hacer frente al coronavirus. Añadió que no se ha distribuido ni comprado los equipos de protección personal, tampoco se regularizó el pago de sueldos al personal de salud ni se contrató a más profesionales. “Tenemos que tomar decisiones rápidas y reconocer debilidades”, dijo.

Disposiciones

La titular de EsSalud Fiorella Molinelli y la exministra Zulema Tomas visitaron el centro de aislamiento en Cerro Juli, donde hay 200 camas, para activar protocolos clínicos de atención a pacientes y que los 80 profesionales que llegaron, reconozcan el lugar.

Molinelli indicó que por la tarde de ayer se trasladaría pacientes del Honorio Delgado, pues las camas cuentan con compresores de oxígeno. Por la noche iban a llegar 150 balones de oxígeno vía terrestre.

Los 80 profesionales de EsSalud se harán cargo de la atención en este centro, trabajarán por un periodo de 15 días y luego serán relevados por otra brigada.

Molinelli agregó que se establecerán tres tipos de puentes aéreos: para trasladar equipos de protección personal, oxígeno, medicamentos y un tercero para recursos humanos. Ayer se iba a evaluar qué pacientes podían ser trasladados a Lima para una atención especializada.

Se pondrán a disposición 100 puntos donde se dará atención a personas que sientan los primeros síntomas del coronavirus y les entregarán las denominadas “bolsitas salvadoras”, compuestas por ivermectina, azitromicina y paracetamol. Precisó que no se hará diferencia si los pacientes son de EsSalud o del Minsa. Lo que se quiere es atacar al virus rápidamente y evitar que los pacientes lleguen a los hospitales en situación grave.

Situación crítica

“Los esfuerzos se deben notar desde mañana”, dijo Vizcarra sobre Arequipa. Sin embargo, las cosas no han cambiado en las zonas de las carpas al frente del Triaje del hospital Covid-19. Ayer una ola de pacientes acudió al nosocomio. “Estamos desde la tarde de ayer. Mi cuñado se ha infectado. Nos dieron un balón de oxígeno, pero los médicos no lo revisan”, relató Manuel.

Hasta la tarde de ayer cerca de 8 carros permanecían estacionados con balones de oxígeno para sus ocupantes. Las carpas seguían repletas de infectados. Los módulos temporales del PRONIS comenzaron a recibir pacientes en la noche.

Días atrás el director del nosocomio, Richard Hernández, puntualizó que los moderados y graves necesariamente debían esperar si no hay espacios en pisos.

Si la atención de alto nivel está colapsada, la de primer nivel ( en postas) comenzó con varios problemas. Se visitó tres centros de salud de los 25 que fueron designados por la Red de Salud Arequipa-Caylloma. “No hay médicos. No hay medicamentos (…) No hay pruebas rápidas ni moleculares”, señala el cartel que recibe a los pacientes en el centro de Salud Miraflores, del mismo distrito. Personal sostiene que presionaron para que envíen al menos a un galeno que atenderá según su horario de disposición.

Detalló que no cuentan con la medicación para distribuirla, como azitromicina, hidroxicloroquina, aunque les dotaron un reducido número de ivermectina. “Temprano viene un montón de gente, pero tenemos que decir que no hay tratamientos. Tampoco tenemos pruebas, no hay nada”, lamentó.

En la microred Generalísimo San Martín de Mariano Melgar, también carecen de medicamentos. Su gerente, Juan Rosado Alvares, sostuvo que tienen pruebas, los antiparasitarios, pero no hay azitromicina ni paracetamol. Sufren con el personal. “Solo tenemos dos médicos, uno atiendo un día, y el otro al siguiente y así sucesivamente”. Explicó que no se darán abasto porque al día vienen 60 personas y podrían atender solo 30.

En la posta Miguel Grau B del distrito Paucarpata tienen que solicitar las pruebas a su microred. También se atiende con lo mínimo, 1 doctora, 1 enfermera y 1 enfermera técnica.

Mientras que el Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de Arequipa (Conrede) pidió la intervención del Gobierno central y que asuma el control de la Gerencia Regional de Salud. Calificó al gobernador Cáceres de incapaz e improvisado. También solicitó la restructuración del Comando Covid-19.

Apoyan intervención del Minsa

El presidente de la Federación Médica de Arequipa, René Flores Figueroa, señaló que hace tiempo pidieron que las dependencias regionales pasen a manos del Minsa de forma permanente y no temporal.

Flores indicó que si el Ejecutivo interviene, tendrían que solucionar la falta de médicos y traer a 20 médicos para UCI.

La presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, Jéssica Rodríguez, se mostró a favor de que el Minsa asuma el control de la pandemia, pues a nivel local no estamos preparados para hacerlo.