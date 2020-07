Durante seis días, una joven solicitaba información sobre su padre, quien se encontraba internado por el nuevo coronavirus (COVID-19) en el Hospital de Villa El Salvador. Según denunció, el establecimiento de salud no le proporcionaba detalles del estado de salud de su progenitor de 70 años de edad, hasta que -lamentablemente- falleció el último martes 21 de julio alrededor de las 3 de la tarde.

La hija expresó desconocer en qué momento su padre empeoró, ya que hace unos días se encontraba bien.

“Vengo acá como todos los días, vengo acá para saber información y la última vez que obtuve información fue el día sábado donde una doctora me dijo que mi papá solo tenía dos días de vida”, indicó en un enlace con Latina. Añadió que su familiar le pedía que “lo sacara del establecimiento”, ya que “la atención era mala”.

“Él me llamaba y me decía: ‘Mala atención hijita, sácame de acá‘”. Lamentablemente, no tengo para pagar una clínica, por eso lo he traído acá para que me lo traten, no para que me lo maten”, dijo la joven un día previo cuando pedía ayuda por su papá.

Por otro lado, la mujer manifestó que su padre era una persona de tercera edad y “un ser humano que merecía vivir”. “Para mí que le han quitado su oxígeno”, comentó.

El Hospital de Emergencias de Villa El Salvador es uno de los nosocomios que se encuentra colapsados tras un aumento de casos del nuevo coronavirus. En un reporte de Latina se mostró que los pacientes que llegan al establecimiento no son atendidos dentro de las instalaciones, puesto que no hay camas de hospitalización y oxígeno disponible. Cabe mencionar que hasta el martes 21 de julio, Lima Metropolitana presenta un total de casos positivos de 179.560.

PUEDES VER Estudiante con COVID-19 pide ayuda para tratar a su padre con la misma enfermedad

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.