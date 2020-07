“Se ha posibilitado el inicio (de atención en locales) de restaurantes a partir de esta semana. Pido responsabilidad a todos en esta actividad, los restaurantes pueden ser focos de contagio de COVID-19”, exhortó el presidente Martín Vizcarra a la población peruana.

Así, durante conferencia de prensa realizada este miércoles 22 de julio, el mandatario pidió cautela a la ciudadanía y precisó que el entorno más seguro para consumir los alimentos, en el marco de la pandemia por coronavirus, es el domicilio.

“La forma más segura de ingerir nuestra rica gastronomía es adquirirla y llevarla para consumir en nuestra vivienda. Está permitido hacer uso de restaurantes con protocolos estrictos, pero siempre hay riesgo de contagio”, observó Vizcarra.

Desde el pasado 20 de julio, el Gobierno emitió una normativa, a través del Ministerio de la Producción, para que los restaurantes reinicien sus actividades en salones. Eso sí, el aforo permitido solo asciende al 40 %, según el protocolo sanitario establecido.

Ello, como parte de la Fase 3 de la reanudación de actividades económicas. Y, específicamente, para estimular el empleo en el rubro gastronómico.

¿Cuál es el riesgo de contagio de COVID-19 en restaurantes?

La Organización Mundial de la Salud (OMS), confirma que los coronavirus no pueden multiplicarse en los alimentos porque necesitan un huésped animal o humano para hacerlo.

“El virus puede pasar directamente de una persona a otra cuando las gotículas de la tos o el estornudo de una persona infectada entran en contacto con la nariz, la boca o los ojos de otra persona”, detalla la organización.

Al respecto, el infectólogo peruano Juan Villena señala que aunque el virus no se transmite por alimentos, existe un riesgo moderado cuando las personas acuden a restaurantes, pues siempre está el riesgo de tener contacto con personas portadoras del coronavirus.

“Si la persona que sirve o atiende tiene el COVID-19, me trae el plato, el tenedor o cuchara y yo empiezo a comer, el virus podría quedarse en mi mano. Y si luego me llevo las manos a los ojos, a la nariz o la boca, que estará sin mascarilla, entonces me infectaré”, señaló el especialista a la Agencia Andina.