Anciana de 93 años con COVID-19 durmió en silla de ruedas por falta de cama UCI

La familia de Maura Nalvarte Escobedo (93) pasa días de angustia por no poder encontrar una cama UCI para que sea atendida luego de contagiarse con el nuevo coronavirus. Según cuenta su hija, pese a su edad y al delicado estado de salud de su madre, tuvo que esperar una noche en una silla de ruedas al interior del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador.

Explica que cuando llegó al nosocomio vio el panorama de colapso, pues muchos pacientes tienen que pasar la noche en sillas esperando que se desocupe una cama para ser atendidos.

“Yo me ofrecí a comprarle una camilla a mi madre para que espere ahí y la doctora me dijo que eso no estaba permitido y no me aceptaron”, cuenta María Taype en diálogo con La República.

Agrega que su progenitora tiene el 70 % de los pulmones comprometidos y se encuentra bajo el suministro de oxígeno, sin embargo, requiere con urgencia una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos para ser asistida.

“Mi mamá está consciente, y lo único que pide es que la lleven a su casa, pero ella necesita una cama UCI y en el Hospital de Villa no hay”, refiere su hija en medio de la desesperación por conseguir una.

Ante este suceso, hace un llamado a las autoridades y pide que la mujer de 93 años sea derivada a la sala de cuidados intensivos del nosocomio. Por otro lado, solicita mayor información sobre la evolución de otros familiares internados.

“No nos informan nada, hay un montón de gente esperando afuera del hospital, nos dicen que nos van a llamar, pero nada”, finalizó.