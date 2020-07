Diresa de Huánuco: Tenemos 45 camas hospitalarias para una población de 800.000 habitantes [VIDEO]

El Director de la Dirección Regional de Salud de Huánuco (Diresa), Dr. Fernando Ramos, manifestó que el hospital Hermilio Valdizan solo tiene 45 camas para atender a un promedio de 800.000 habitantes en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus.

“En el hospital Valdizan solamente tenemos 45 camas para una población de 800.000 habitantes. Huánuco necesita en promedio de 350 a 400 balones de oxígeno al día, nosotros no tenemos plantas, excepto el de Tingo María que tiene parcialmente”, precisó.

PUEDES VER Implementan novedoso sistema de ventilación no invasiva para derrotar a la COVID-19

Según el médico, la situación es crítica en Huánuco, puesto que no cuentan con nosocomios plenamente construidos. “La situación en la región es muy particular a comparación de otros lugares. No existen hospitales, aún están en construcción y lo que hacemos es trabajar en hospitales de contigencia; es decir, trabajamos con la capacidad al 50 %”, indicó.

Por otro lado, explicó la situación actual de construcción de los establecimientos de salud. “El nosocomio de Tingo María tiene más de ocho años en construcción, hemos pedido al Ministerio y a la presidencia que lo terminemos ya, pero hasta la fecha, no hay solución. Al igual que el Valdizán, ya va dos o tres años que no se acaba”, dijo.

Además, el Dr. Ramos detalló que “no hay oxígeno y medicamentos para atender a pacientes en UCI”. “No tenemos balones, actualmente, solo hay 180. Si no tenemos las condiciones, esto provoca muertes. Incluso, existe 10 camas UCI en la zona del Valle, pero no tiene nada de medicamentos para que sirva a los ciudadanos”, puntualizó.

Por último, señaló que necesitan al menos 250 a 280 ciudadanos que laboren en Huánuco, ya que no cuentan con personal médico. “El 30 % del personal está en cuarentena. Otro porcentaje son adultos mayores o tienen enfermedades que pueden afectarlos, por ello, necesitamos”, manifestó.

La Dirección Regional de Salud de Huánuco pide la inmediata solución del problema. Esta región tiene un total de casos positivos de 5.108 personas y 138 muertes por el virus Sars-Cov-2.

Newsletter - La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.