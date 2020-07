El infectólogo Ciro Maguiña expresó estar en desacuerdo con una próxima reapertura de los bares y discotecas este año, puesto que podría generar un empeoramiento de la situación actual que vive el Perú a causa del nuevo coronavirus (COVID-19).

“Sería una locura abrir los bares y discotecas. Si la mascarilla que tenemos que usar, la estamos descuidando. En el bar, la gente va a tomar, se pierde todo. Es tener otro foco infeccioso”, mencionó en Panamericana. Agregó que la pandemia en Perú continúa siendo grave en varias regiones como Arequipa, Moquegua y Tacna, donde los hospitales han presentado colapsos de pacientes con el virus Sars-Cov-2.

Por otro lado, el vicedecano del Colegio Médico del Perú manifestó que ya tenemos varios focos de contagios de la COVID-19 y uno nuevo sería perjudicial. “Tenemos el transporte público y mercados hacinados que son otro foco infeccioso. Considero que las discotecas y bares hasta el próximo año. Es un riesgo innecesario crear otros focos. Tenemos suficientes”, indicó.

Acerca de la apertura de los restaurantes, esto sería “un tema gradual, paulatino, pero bares y discotecas es innecesario si es en vía de reactivar la economía”. En otro punto, Maguiña dijo que esto configuraría una primera ola no controlada, ya que hace un par de semanas, las cifras habían quedado estancadas.

“Esta es la ola no controlada. Esta ola no ha caído. La semana pasada se había estabilizado, pero ahora nuevamente ha subido a 4.000 casos. Esta primera debió bajar, no hablamos de rebrotes”, informó. Respecto al informe de Iquitos (al menos el 71 % de la población), consideró que podría realizarse otro estudio para descartar un posible error en las muestras.

“Esta sería la cifra más alta del mundo, en Madrid ha sido de 11 %, en Chiclayo 35 %. Hay que repetir la prueba. Si nos confiamos por las cifras, la población podría relajarse y caer en un rebrote que sería peor”, finalizó.

