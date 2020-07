Un ciudadano venezolano denunció este miércoles que, pese a haber aportado y estar laborando dentro del marco de la ley, hasta el momento no ha podido acceder al cobro de su AFP. Se trata de Hendrik Murey, quien reside en el distrito de Comas y además cuenta con todos los documentos para hacer efectivo el retiro del dinero.

Así lo dio a conocer un informe de Radio Exitosa esta mañana, donde el afectado explicó la actual situación que vive a causa de la supuesta irregularidad. Murey llegó al Perú hace tres años, de los que ha dedicado dos a desempeñarse como trabajador en una empresa de mantenimiento.

En las boletas de pago que mostró el ciudadano extranjero, incluso, se aprecia el descuento de S/ 109 al que estaba sujeto su sueldo mensual. Con ello, se estaría vulnerando su derecho de acceder a los propios aportes que ha realizado durante los últimos 24 meses.

“Tengo todas las boletas, desde el primer mes que estuve trabajando. Me han comentando que la misma situación les sucede a algunos compatriotas venezolanos y también peruanos. El banco me viene paseando y no me entrega los aportes que deposité por más de dos años”, dijo Murey a Radio Exitosa.

