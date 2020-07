Arequipa: Nuevo titular de Salud cuestionado por labor en hospital Goyeneche

Elmer Mamani

Arequipa

Ni bien Christian Nova Palomino fue designado como el nuevo gerente regional de Salud, saltaron voces de inconformidad. El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, lo eligió para reemplazar a Leonardo Chirinos en el momento más crítico en que la pandemia azota a Arequipa.

Hasta el pasado lunes Nova se desempeñaba como director del hospital Goyeneche. Allí se enfrentó abiertamente con el Cuerpo Médico que en innumerables veces protestó para pedir su destitución. Acusaban irregularidades cometidas en obras de su gestión. Por ejemplo, en el mejoramiento y ampliación del servicio de Emergencia. Esas denuncias fueron refrendada semanas después por un informe de la Contraloría. Estipularon que los trabajos se realizaban sin acatar las especificaciones del expediente técnico, la supervisora no contaba con contrato y, además, los trabajos estaban retrasados. Debían culminar la obra a finales de junio.

Es por esto que el Primer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Arequipa acudió al nosocomio el 12 de junio. La fiscal Fabiola Gómez Díaz no solo pidió la documentación de este proyecto, sino también del servicio de acondicionamiento de vestidores y desecho para la Unidad de Cuidados Intensivos de los pacientes COVID-19.

Más denuncias

El secretario del Cuerpo Médico, José Luis Castañeda, precisa que no son las únicas investigaciones fiscales con las que se va. Sostuvo que también lo denunciaron ante la Fiscalía de Prevención del Delito por no adquirir de forma oportuna los implementos de seguridad para el personal de salud. “Realizó una compra pero los implementos no cumplían las especificaciones técnicas”, relató. Para Castañeda las razones de su elección son más políticas que técnicas. “El gobernador regional requiere de alguien que haga pensar que las cosas están bien. No creemos que haya un cambio sustancial de la situación crítica con Nova”, sostuvo. El galeno acotó que el nuevo gerente no tiene cualidades de gestor, ni académico, ni técnico. Para el presidente del Cuerpo Médico, Germán Torres, la designación es un premio “a la incapacidad para solucionar la problemática del Goyeneche. “Si no pudo manejar un hospital, como va a manejar una gerencia regional”, disparó el galeno.

La República intentó varias veces comunicarse con Nova para recoger su versión. Sin embargo no contestó las llamadas.

Emergencia por catástrofe sanitaria

El congresista por Arequipa, Hipólito Chaiña, informó que solicitó a la Comisión COVID-19 del Congreso de la República que se declare en la región la emergencia por catástrofe sanitaria. “Van a hacer eco a mi pedido y se enviará la documentación necesaria al presidente Martín Vizcarra”.

Sobre la gestión del gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, el parlamentario sostuvo que se sigue juntando con gente cuestionada.

Hipólito Chaiña también opinó sobre la designación de Christian Nova como gerente regional de Salud. Señaló que su designación es decisión del Gobierno central. “La orden ha venido desde Lima. Al parecer lo ha puesto el mismo presidente (Martín) Vizcarra. Creemos que con esto se va a agudizar la crisis”, declaró.