Trabajadores de Soyuz denuncian que son obligados a firmar carta de renuncia tras cierre de la empresa

La empresa de transporte interprovincial Soyuz S.A. anunció, a través de sus redes sociales, que cerraba sus operaciones y liquidaba la compañía debido a la crisis económica originada por la pandemia del nuevo coronavirus. Con el fin de las actividades, alrededor de 1.000 personas se quedaron sin sus puestos de trabajo. Algunos de ellos llevaban laborando meses y otros más de veinte años.

Al enterarse de la noticia, los colaboradores intentaron comunicarse con la gerencia de la empresa, sin embargo, no obtuvieron respuesta. Por ello, decidieron reunirse desde tempranas horas de la mañana a pedir respuestas en los exteriores de la empresa Soyuz, ubicada en La Victoria.

Según comentan, se les vendría obligando a firmar una carta de renuncia voluntaria. Asimismo, les deberían cerca de tres meses de trabajo.

“En el momento que los trabajadores ingresamos al área de Recursos Humanos nos están haciendo firmar un documento, la cual es una carta voluntaria de renuncia. Creo que es algo arbitrario. Nos adeudan tres meses”, denuncia Hugo Dulón, exanfitrión de los buses.

Aseguran que la empresa les había comunicado que se encontraban en suspensión perfecta para no pagarles sus sueldos de tres meses.

“Nos hicieron creer que la empresa estaba en suspensión perfecta de labores, luego nos enteramos por el ministerio de Trabajo y Sunafil que Soyuz no estaba en suspensión perfecta y hasta el día de hoy 21 de julio la empresa no se ha manifestado por nuestros pagos. Nos hacen firmar la carta de renuncia, pero no nos tocan el tema de la deuda de nuestro salario”, comentan

Pese a que han intentado comunicarse con Soyuz, afirman que no les contestan ni los correos ni llamadas. Son muchos los casos y miles de familias afectadas tras este anuncio. Ellos piden que se les reconozcan los tres meses de trabajo y los beneficios laborales.

La República buscó contactar a Luis Flores, gerente de la empresa, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvimos ningún tipo de respuesta.