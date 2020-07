Pseudomonas, bacteria resistente

Rosy Gastelo Acosta, microbióloga de la UNPRG.

La Pseudomonas es una bacteria que se encuentra en el suelo, el agua, en algunos alimentos, etc. Salió a la luz a raíz de los desinfectantes Poett, los cuales no especificaron la especie de Pseudomonas que sus productos tenían, por lo cual no se sabe el grado de peligrosidad al que nos exponemos. Muchas de esas bacterias son patógenas, y persistentes en el medio ambiente, sobre todo la Pseudomonas aeruginosa, la más importante en infecciones severas de pacientes inmunosuprimidos, hospitalizados en las unidades de cuidados críticos. Esa Pseudomona presenta amplia gama de factores de patogenicidad, así como mecanismos de resistencia a antimicrobianos, lo que eleva la dificultad en el tratamiento de estas infecciones.

………………..

Bioseguridad e inocuidad

Saby Mauricio A., Directora de Nutrición Humana. Universidad Norbert Wiener.

El nuevo coronavirus nos ha llevado a una nueva normalidad, las empresas o emprendimientos, encargadas de la preparación y distribución de alimentos para el consumo humano, deben contar con medidas de bioseguridad estrictas relacionadas a la manipulación de insumos, preparación y empaquetado de los productos que van a comercializar. Para garantizar una reactivación económica segura, se precisa, además de efectivizar el uso obligatorio de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social, se implemente el control de la temperatura del personal al ingreso al centro de trabajo, ambientes ventilados, además de priorizar el trabajo remoto en los grupos laborales de riesgo