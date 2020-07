“Estamos saturados”: hospital de Emergencias de VES colapsó por rebrotes de COVID-19

“¡Estamos saturados, no hay punto de oxígeno!”, mencionó uno de los encargados del nosocomio. Decenas de ciudadanos llegan cada día para lograr ser atendidos, pero se topan con la realidad: no hay camas, no hay oxígeno. En las últimas 24 horas, ciudadanos con COVID-19 han llegado a bordo de mototaxis y vehículos para ser revisados; no obstante, hay carencia de medicamentos.

Incluso, varios pacientes son atendidos en los exteriores del establecimiento de salud a falta de camas de hospitalización. Uno de los casos es el de Isabel Huamaní de 97 años, quien necesita urgentemente una cama UCI para seguir respirando. “No hay camas, no hay oxígeno, pero dicen que la van a ver e hidratar (sic)”, dijo la familiar del adulto mayor.

Por otro lado, Miguel Lume, familiar de paciente con COVID-19, indicó que su padre necesita oxígeno con urgencia, ya que el hospital no tiene cama de hospitalización. “Prácticamente sí me han dicho eso porque he ido a la ventanilla y no hay punto de oxígeno”, señaló.

Agregó que la saturación de su padre baja cada vez más, porque está conectado a un balón de oxígeno de solo 6 m³. También es el caso de una ambulancia de Lurín, que llegaron con pacientes que requieren medicamentos, pero les dijeron que “no había”.

“Necesitamos ayuda, por favor, ayúdenos. No tenemos oxígeno”, manifestó. Hasta la fecha del 20 de julio, Lima Metropolitana presenta un total de casos positivos de 177.692 y 5.497 fallecidos.

