Por tercer día consecutivo, Minsa reporta más de 4.000 casos COVID-19

Hace más de 20 días, Perú ha iniciado con la ‘nueva convivencia’ que ha implicado el levantamiento de la cuarentena en 17 regiones, ante ello, las actividades económicas también reiniciaron para la población. Sin embargo, las últimas estadísticas del nuevo coronavirus reflejan que existe un aumento en estos últimos tres días.

Este 21 de julio, el Ministerio de Salud (Minsa) registró que el número de casos nuevos subió a 4.406, siendo una cifra mayor respecto al día anterior (4.091). Perú se ubica actualmente en el puesto número 6 de países más golpeados por la pandemia, con un total de 362.087 casos positivos.

El vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña mencionó que nos encontramos en una segunda ola de contagios tras no poder descender en la primera ola de los primeros tres meses de pandemia. “Primera gran ola que al no bajar vuelve a ser una segunda ola y esta segunda ola puede provocar una tercera ola, eso pasa en los brotes. Por lo tanto ese primer brote que todavía no hemos controlado con su recaída de la primera ola y eso significa ajustar las piezas a todo nivel”, dijo a Canal N.

Lima Metropolitana continúa siendo la región con más infectados con 179.560 contagiados; siendo una situación alarmante, ya que los hospitales han empezado a colapsar. Esto se repite en Arequipa, donde cientos de personas llegan a los establecimientos de salud, pero no son atendidos ante la falta de camas hospitalarias.

Mientras tanto, los nuevos contagios han superado a las altas médicas. En las últimas cifras, las personas que lograron superar la COVID-19 alcanzaron los 3.665, mientras los casos están en 4.406. Según la Sala Situacional, los fallecidos alcanzan los 13.579.

El número de hospitalizados continúa bordeando más de 12.000 casos y los pacientes superan los 1.300. El Ministerio de Salud (Minsa) es el que presenta menos camas UCI a nivel nacional, 7 en total. Hasta la fecha, las actividades económicas continúan aumentando, pero al mismo tiempo, los nuevos contagios.

