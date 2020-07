Estudiante con COVID-19 pide ayuda para tratar a su padre con la misma enfermedad

Por Deysi Portuguez

Félix Alemán López, de 31 años de edad, atraviesa por momentos difíciles luego que su hermano y padre se contagiaran con el nuevo coronavirus. El joven universitario, que cursa el último año de la carrera de Educación, también tiene la enfermedad, sin embargo, debe acudir al hospital a diario para llevar ropa y pañales a su padre.

El último domingo por la noche, Félix tuvo que llevar a su progenitor Guillermo Alemán Galdós (73) al Hospital de Villa El Salvador luego que este comenzara a presentar problemas de respiración.

Su hermano de 46 años se quedó sin empleo y también le detectaron la COVID-19, por lo que Félix es el único sustento para él y su padre, pues hace 20 años perdió a su madre y hace seis meses su otro hermano murió asesinado tras intentar frustrar un robo a su progenitor.

Félix es profesor de secundaria en un colegio particular y hasta hace unos días continuaba dictando clases virtuales, no obstante, debido a su situación, suspendió sus actividades laborales para encargarse de los cuidados de su padre, quien debe recibir oxígeno.

“Cuando mi papá entró al hospital le explicaron que, como no tiene SIS, recibirá atención particular. No me especificaron nada más, solo me dijeron que su tratamiento será como particular. Así que yo voy mañana, tarde y noche llevando ropa, agua y todo lo que pueda necesitar”, cuenta Félix.

Para cualquier apoyo económico, medicamentos o pañales pueden comunicarse con Félix al número 947 399 947.

