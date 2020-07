Ciro Maguiña: Nos encontramos en una segunda ola de contagios de coronavirus [VIDEO]

Dr. Ciro Maguiña, infectólogo y vicedecano del Colegio Médico del Perú, expresó que Perú está atravesando una segunda ola de contagios por el nuevo coronavirus (COVID-19), debido a que existe un ascenso del número de casos tras el levantamiento de la cuarentena. Este último 20 de julio, en solo 24 horas, el Ministerio de Salud reportó 4.041 nuevos infectados y 197 decesos por el virus Sars-Cov-2.

El especialista indicó que el rebrote podría generar una tercera ola de infectados por la COVID-19, sino es controlada a tiempo por las entidades de salud correspondientes. “Primera gran ola que al no bajar vuelve a ser una segunda ola y esta segunda ola puede provocar una tercera ola, eso pasa en los brotes. Por lo tanto ese primer brote que todavía no hemos controlado con su recaída de la primera ola y eso significa ajustar las piezas a todo nivel”, precisó en Canal N.

PUEDES VER Especialistas aclaran al presidente Martín Vizcarra sobre contagios de la COVID-19

Por otro lado, Maguiña mencionó que los lugares con mayor aglomeración suelen ser peligrosos y focos de contagio del virus Sars-Cov-2. “Especialmente en las combis, transporte y mercados hay mucha carga viral, al igual que en la Unidad de Cuidados Intensivos”, señaló.

Además, el médico aseguró que los protectores faciales son necesarios para la prevención de los contagios por el nuevo coronavirus. “Cuando hay mucha gente, ya no solo entra por las mascarillas, sino también por los ojos indirectamente. Estoy de acuerdo con los protectores faciales, ya que se adaptan a la cultura chicha de Lima y puede evitarse los contagios”, dijo.

En una entrevista pasada a Capital detalló que la preocupación debería ser por las personas más que por los objetos. “Hay una psicosis y eso hay que poner en su sitio. El que contagia es la persona cochina, la persona que no guarda distancia. Si voy a viajar en combi, llevaré mi gel. Yo recibí una moneda, lo que hago es echar mi gel porque me cuido, porque es un foco potencial, pero no es el más importante. En esos objetos, la cantidad de virus no es millonada como al toser o estornudar”, manifestó.

¿Existe una vacuna contra la COVID-19?

Hasta el momento, no hay una vacuna contra el nuevo coronavirus. Sin embargo, hay tres estudios que han presentado buenos avances; entre ellos, la vacuna de Oxford que realizará un análisis con más de 20.000 personas para su siguiente fase.

Newsletter - La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.