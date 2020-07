Los estudiantes de la carrera profesional de Medicina de la Universidad Privada San Juan Bautista (UPSJB) denunciaron que su casa de estudios pretende regresar a clases presenciales en Lima y culminar así de manera práctica el semestre académico 2020-I. Según el comunicado de la institución educativa superior, los alumnos deberán presentar una prueba negativa al coronavirus; caso contrario, podrían retirarse de manera voluntaria del ciclo académico y matricularse nuevamente en el semestre 2020-2.

Los jóvenes universitarios mencionaron a diario La República que esta medida tomada por la universidad es de acuerdo al Decreto Supremo N° 117-2020-PCM, donde indican la autorización del uso de laboratorios de todas las instituciones de educación superior y CETPRO con aforo máximo del 50 %; sin embargo, ellos consideran que no sería prudente el retorno a clases presenciales por varios factores en contra.

“En primer lugar, ellos no nos van a pagar la prueba molecular que solicitan. Si bien estas son de manera gratuita en los hospitales, para acceder a una de ellas, debemos presentar algún síntoma y hacer colas. Si lo realizamos en laboratorios, privados, el costo significaría de 500 soles aproximadamente”, indicó uno de los alumnos denunciantes que prefirió mantener el anonimato.

Otro estudiante también indicó que las pruebas demorarían en salir de tres a cuatro días, siendo el retorno a las actividades el día 22 de julio. “Solo nos han dado plazo unos cuantos días, esto debieron preverlo anticipadamente. Incluso, hay chicos que están en regiones que aún siguen en cuarentena, ellos no van a poder volver, ¿Qué sucederá con ellos? Consideramos que no es viable esta medida, puesto que perderían todo el ciclo académico a causa de ello. Según el comunicado, los estudiantes que se retiren por no poder asistir, perderán todo lo realizado durante estas semanas de clases virtuales”, mencionó.

En el comunicado emitido por la Universidad Privada San Juan Bautista (UPSJB) mencionan que las clases presenciales irían como un complemento de las actividades realizadas virtualmente, pero tienen un carácter importante para pasar el semestre académico 2020-I.

Los estudiantes añadieron que han realizado todas las actividades que la casa de estudios les ha pedido; no obstante, también temen por su salud, debido a que Lima aún presenta un número de infectados considerable. “Han sido meses de actividades en la plataforma, hay compañeros que están fuera de Lima o incluso, han contraído la enfermedad, y no pueden asistir. La universidad menciona en su comunicado que no se devolverá el dinero; es decir, no asistes y pierdes todo: clases y la paga”, detalló

“Nos podemos contagiar yendo a las instalaciones o incluso, acudiendo a realizar la prueba. No solo nosotros, nuestras familias podrían correr riesgo porque tenemos personas vulnerables. La situación no es la mejor”, señalaron.

Hasta el sábado 18 de julio, los alumnos contaron que intentaron comunicarse con su casa de estudios; no obstante, no responden los mensajes. “Nos comunicamos con ellos, pero no atienden, solo vía redes sociales nos contestan. Es un tema importante, ya que si bien es un Decreto Supremo, ¿es realmente cierto que se pueden volver a clases presenciales? Hemos consultado con algunos compañero de Derecho y nos mencionan que no”, dijeron.

La denuncia pública fue difundida en las redes sociales. Según el cronograma, los alumnos que deberán volver a clases son de las carreras de Medicina Humana, Enfermería, Tecnología Médica: Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica y de Tecnología Médica Terapia Física y Rehabilitación, en la región Lima.

El último domingo 19 de julio, uno de los estudiantes logró comunicarse con una de las encargadas del servicio en línea de la Universidad Privada San Juan Bautista (UPSJB), quien le dio algunas precisiones.

“Me dijo que se están basando en el Decreto Supremo y que todas las universidades están queriendo ya retornar las clases presenciales, pero que no todas tienen la capacidad, pero la San Juan sí la tiene. Respecto a la prueba molecular, le pregunté y ella me respondió ‘¿Le han dicho ello?' Si bien esto no está especificado en el comunicado cuando nosotros nos hemos comunicado a través del chat de la Universidad, nos han dicho que es una prueba molecular”, precisó.

Ante ello, la encargada de la UPSJB manifestó que “no pueden especificar en estos momentos que prueba es y que las autoridades se encontraban en reunión debatiendo para sacar un comunicado”. Añadió que “tal vez ahí les darían el alcance de los protocolos de bioseguridad y qué tipo de prueba se tienen que realizar”.

También, ante la pregunta que si perderían el ciclo académico por no asistir a clases presenciales, la encargada subrayó que “en ningún momento, mencionan que perderían el semestre”; sin embargo, dentro del comunicado CE005-2020-UPSJB indicarían acerca de volver a matricularse en el siguiente período.

Los estudiantes de la casa de estudios también indicaron que emitieron un comunicado a la universidad que hasta la fecha no tiene respuesta.

En la carta remarcan los principales riesgos, entre ellos la exposición a la COVID-19 durante el trayecto a la universidad, pruebas rápidas y moleculares, los horarios disponibles, entre otros.

Diario La República comunicó a la Sunedu sobre la situación de los alumnos de la Universidad San Juan Bautista (UPSJB). El ente máximo de las casas de estudio emitió un comunicado este último lunes 20 de julio, donde aclara que “aún no está autorizada la reactivación de actividades académicas presenciales. El Decreto Supremo N.º 117-2020-PCM, que autoriza el uso de laboratorios y talleres de las instituciones de educación superior y Centros de Educación Técnica Productiva (CETPRO), con un aforo máximo equivalente al 50% de su capacidad habitual, solo permitiría a las universidades hacer uso de estos, siempre que sirvan para desarrollar el contenido práctico planificado de los cursos virtuales que se han venido dictando, y que sean indispensables y necesarios para la continuidad de la formación remota de emergencia”.

“En el caso de la Universidad Privada San Juan Bautista, la Sunedu ha tomado conocimiento que dicha universidad no estaría haciéndose responsable de proveer todos los mecanismos y facilidades para el cumplimiento de los protocolos necesarios para asegurar la salud y la integridad de sus estudiantes, docentes y personal, incluyendo las pruebas de descarte”, señaló en el comunicado.

La Universidad Privada San Juan Bautista (UPSJB) realizó un comunicado general el último 16 de julio y desde esa fecha no ha emitido otro pronunciamiento.

