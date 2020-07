Piden convertir a hospital Las Mercedes en centro referencial para pacientes COVID-19

Coronavirus en Perú. A través de una carta dirigida al actual director del Hospital Docente Las Mercedes, Elmer Delgado Senmanche, el médico intensivista Augusto Chonate Vidarte solicitó implementar la unidad de cuidados intensivos (UCI) para recibir a pacientes COVID-19, con lo cual se podría ampliar la capacidad hospitalaria.

Según explicó el especialista, la UCI del nosocomio cuenta con seis camas debidamente implementadas con ventiladores mecánicos de última generación y monitores multiparámetros; no obstante, no pueden ser utilizados debido a que no les permiten internar pacientes con coronavirus.

“No mostramos nuestras capacidades como UCI por no ser hospital COVID. Paciente que requiere UCI debe pasar por un protocolo de exámenes para que ingrese sin portar dicho virus (...) motivando a tener por tiempos prolongados una UCI inoperativa, esto es un lujo que no se puede permitir habiendo tanta necesidad”, reclamó Chonate.

El médico realizó dicho pedido teniendo en consideración que existe un riesgo de que se intensifique la transmisión comunitaria del COVID-19, con lo cual agravaría la situación de emergencia en las UCI de los hospitales que atienden casos de coronavirus.

Sin embargo, en la carta, el médico también reconoce que debido a la pandemia se redujo la capacidad operativa del hospital en un 40%, pues gran parte del personal médico tiene algún factor de riesgo (comorbilidad, edad avanzada, etc).

“Sugerir la inmediata conformación, adecuación e implementación que permita pasar de UCI-HRDLMCH a UCI-COVID. No podemos ser espectadores pasivos ante la necesidad regional de pacientes que requieren cuidados críticos”, finaliza el médico intensivista.