Madre de cantante baleado y asaltado en S.M.P. pide inmediata captura de delincuentes

Erickson García Amasifuen (28) fue asaltado y acribillado por dos delincuentes cuando estaba camino a su última serenata de la jornada del último domingo, 19 de julio, en San Martín de Porres. El joven músico fue baleado en el tórax por uno de los hampones que bajó de una mototaxi azul, para arrebatarle su celular y su parlante, y así darse a la fuga.

El asalto a mano armada ocurrió a la altura del cruce de las avenidas Izaguirre y 12 de octubre (S.M.P.), a pocas cuadras de la vivienda de Erickson.

“Ha sido a la vuelta de la casa”, indicó una vecina que avisó que lo habían asaltado. Ella con su vehículo lo llevó al hospital Negreiros.

“Los vecinos dicen que los dos delincuentes parecen venezolanos y que la moto no trabaja por la zona”, dijo el hermano de la víctima, Max García Amasifuen.

Rosa Amasifuen, madre del joven que es padre de una niña de 5 años, pidió a la Policía que se logre identificar y capturar a los dos delincuentes que atentaron contra la vida de Erickson.

“Pido que se esclarezca y encuentren a los dos, no es posible que mi hijo vaya a trabajar y le pase esto”, dijo la mujer. El robo fue registrado por las cámaras del lugar y se captó al sujeto armado.

El delincuente huyó a bordo del mismo vehículo, conducido por un segundo cómplice, en dirección desconocida. Erickson se desvaneció en la acera y fueron los vecinos de la zona los que le prestaron auxilio. El muchacho fue trasladado de emergencia al hospital Negreiros (EsSalud), donde los médicos le realizaron un drenaje torácico, según indica el comunicado.

Sin embargo, no pudo ser sometido a una cirugía para que le extraigan las municiones. En el nosocomio sólo lograron estabilizarlo. Esta mañana fue llevado en una ambulancia al hospital Daniel Alcides Carrión (Minsa), donde será sometido a una alta cirugía.

“En el hospital Negreiros, vino el representante del Minsa y nos explicó que no lo podían atender porque no había cirujano de tórax para que lo opere. Aquí (en el hospital Carrión) lo van a operar a la 1 o 2 p. m.”, explicó Max tras acusar la supuesta desatención en el hospital de EsSalud porque su hermano no es asegurado.

Asimismo, el centro médico sostuvo que, al ingresar al nosocomio, el joven de 28 años recibió todas las atenciones médicas de emergencia, entre ellas, una tomografía axial computarizada, que permitió al equipo médico realizar un drenaje torácico. Ello permitió extraer aproximadamente mil centímetros cúbicos de sangre.

Respecto al diagnóstico de COVID-19 que salió en otros medios, desde el hospital Negreiros informaron que Erickson “ha tenido la enfermedad, el paciente es IGG [...] Habrá sido hace un mes o mes y medio. Ahora no está con enfermedad activa. No significa que porque es covid no haya recibido atención”, detallaron.