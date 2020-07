COVID-19: Médicos en alerta

El riesgo aumenta

Jimmy R. Flores Zambrano, presidente del Cuerpo Médico del Hospital Antonio Lorena, Cusco.

Las regiones del sur estamos teniendo incrementos acelerados de casos Covid-19, las camas UCI están siendo copadas en su integridad, cada vez hay mas muertos y el riesgo de contagio aumenta no solo para la población sino para el personal de salud. Nos duele poner en riesgo a nuestras familias y mas cuando vemos que muchas veces son las personas las que se exponen irresponsablemente al contagio. Como vamos, la situación no mejorará muy pronto, recomendamos cuarentenas focalizadas, salir a la calle lo mínimo posible, el uso adecuado de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social y la no automedicación. No queremos seguir lamentando la muerte de más colegas y pobladores.

Desabastecimiento de medicinas

Juan Astuvilca Cupe, Decano, Colegio Médico de Lima.

Actualmente los hospitales en Lima Metropolitana no cuentan con los medicamentos necesarios para tratar la Covid-19. Muchos de nuestros médicos denuncian que, ante la falta de medicamentos e insumos, son agredidos porque no pueden dar atención oportuna y eficiente a los pacientes. Estas agresiones que se viven en los establecimientos de salud aumentaron de manera preocupante, por ello exigimos a las autoridades del Minsa, EsSalud y de otros ministerios, que doten de medicamentos e insumos necesarios a todos los establecimientos de salud para que los profesionales médicos desempeñen correctamente su labor. Además, proporcionar mayor seguridad en los establecimientos, y así se cuide a todos los profesionales de la salud que solo buscan el bien para los pacientes.