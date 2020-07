Hermanos y padres que integran una familia se contagiaron el coronavirus. Ellos viven en un complejo habitacional ubicado en un asentamiento humano de Puente Piedra.

Desde ahí tuvieron que llevar a diversos hospitales de Lima a su padre Toribio Flores porque no podía respirar a causa del coronavirus Uno de los familiares recién está recuperándose de esta enfermedad; sin embargo, también acudió. “Yo soy el cuñado. Contraje COVID-19 hace 20 días. Estoy con tratamiento. Debería estar aislado, pero por la desesperación de mi suegro estamos buscando”, explicó.

Les respondieron que no hay camas en cuidados intensivos en el hospital Rebagliati, Almenara, Cayetano, Mongrut, entre otros. “Andamos en carro, caminamos, no tenemos dinero. Nos quedamos sin ahorros. No tenemos ingresos económicos. Mi papá ya se está yendo, le falta oxígeno, le falta una cama UCI”, indicó uno de los hermanos en Canal N.

En el hospital Loayza, un médico les dijo que solo podían internar a Toribio si otro doctor lo ordenaba. También les respondieron que no pueden trasladarlo a una clínica.

“Me he ido a todos los hospitales de Lima. Hospital Rebagliati, Almenara, a una clínica. Ayer también estuve corriendo todo el día y adentro consulté y me dicen que hay camas pero que tiene que hablar con el doctor”, mencionó.

Por el momento, el padre de los hermanos se encuentra en la “lista de espera” para que lo reciban en el hospital Loayza. ”Mi mamá también tiene COVID-19. Todos mis hermanos también, mi mamá no sabe la situación de mi papá. Mi papá está robando vida, está agitado a pesar de que tiene el oxígeno”, narró.