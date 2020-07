coronavirus en perú

Por unanimidad, el pleno del Concejo Provincial de Lambayeque declaró infundado el pedido de suspender al alcalde de Lambayeque, Alexander Rodríguez Alvarado, por haber “vulnerado la buenas costumbres” tras ser intervenido en un hotel incumpliendo con el estado de emergencia y las normas sanitarias.

En la sesión extraordinaria, doce concejales votaron a favor de desestimar dicha solicitud. La única excepción fue la ausencia del regidor Carlos Inga, quien no participó de la reunión.

Como se recuerda, el pasado 15 de junio, el burgomaestre Rodríguez Alvarado junto a una fémina fue intervenido por la Policía Nacional en una hospedaje del distrito de La victoria, donde hallaron a la autoridad edil infringiendo el aislamiento social contra la pandemia de la COVID-19.

Tras esta situación, el ciudadano Moisés Díaz Bereche presentó el pedido de suspensión contra el alcalde por 120 días sin goce de haber por “haber cometido actos que van contra las buenas costumbres”, lo que iría contra el artículo 116 del reglamento interno del Consejo Municipal de Lambayeque.

El argumento que utilizó Alexander Rodríguez para defenderse de dicha acusación fue que el término “buenas costumbres” no se encuentra especificado en el reglamento, pero además que no puede ser sancionado dos veces por la misma falta.

“Los hechos ocurridos el 15 de junio no ameritan sanción ya que no están especificados en el reglamento interno. Además, es una sanción administrativa y yo ya pagué la sanción económica y no pueden haber dos sanciones por el mismo hecho”, declaró el burgomaestre, tras culminar la sesión de concejo.