Naomi Escobar denunció que su padre David Narrea, de 65 años, espera hace 4 días que lo internen en cuidados intensivos. Él permanece en una cama del hospital de San Juan de Lurigancho a pesar de que su nivel de saturación indica que debe ser conectado a un ventilador mecánico.

Cuando pidió la orden para que trasladen a su padre a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), la médica que lo atendía le respondió que solo priorizan a los enfermos menores de 60 años, quienes “puedan salir adelante con el ventilador mecánico”.

“El proceso para requerir una cama UCI inicia con la evaluación de los médicos al paciente. Luego, hacen una solicitud para que UCI responda. Para eso se necesita orden médica. Esa orden no quisieron darle. Ayer luché y pedí información al público y no me quisieron dar. Luego, pedí el libro de reclamaciones para poner un reclamo. Recién comenzaron a moverse”, contó en Panamericana Televisión.

Según la médica que atiende a su padre, existe una orden en todo el sector Salud para que solo internen en UCI a los pacientes menores de 60 años, pues no hay suficientes camas en estas áreas. Incluso si se libera una, no se la darán a Narrea porque incumple este requisito.

“Mi papá llegó hace una semana. Cuatro días está requiriendo cama en UCI. No le dan por ser mayor de edad. Dicen que solamente hay una orden de 60 para abajo. Prioridad para los jóvenes. Mayores de 60 años no están requiriendo. Así los hospitales habiliten una cama UCI, no le van a dar. Lo están dejando morir. Mi padre siempre ha sido un hombre sano. No tiene ninguna enfermedad”, añadió.

PUEDES VER Mujer que persiguió a Vizcarra asegura que movieron pacientes de la intemperie por visita del presidente

Naomi reclamó que el Gobierno promociona las camas UCI de la Villa San Juan de Lurigancho y el convenio con las clínicas porque su padre no puede beneficiarse de ellas.

“Les comenté de un convenio del SIS con las clínicas. Me dicen que las clínicas tienen que responder porque enviaron un correo y nunca responden. Llamé a las clínicas y me dijeron que los hospitales tienen que comunicarse con ellos. Nunca hay respuesta”, señaló.