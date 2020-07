Lambayeque: Anselmo Lozano cuestiona la falta de médicos intensivistas

La falta de personal médico ha sido uno de los factores en contra para enfrentar la pandemia del coronavirus. A la fecha también es uno de los inconvenientes para el funcionamiento del hospital temporal Carlos Augusto Salaverry instalado en el distrito de La Victoria, en la provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque.

Situación

Esa es la apreciación que realiza el gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, quien resalta el valioso aporte del médico intensivista en la atención de pacientes con coronavirus, en su atención a pacientes con coronavirus.

Al mismo tiempo, la autoridad regional cuestiona la falta de galenos especializados indicando que es una política de salud pública que debe ser agendada por los diferentes organismos que conforman el Estado peruano.

“La falta de médicos especialistas es en todo el país. No hay suficientes médicos ni enfermeras intensivistas a nivel nacional. Se requiere un abanico mayor de personal médico especialista para enfrentar la pandemia. Pero esos son factores que no solo afectan a la región, sino a todo el país. Y, además, faltan especialistas para otras áreas”, precisa a La República.

Ante la pregunta del sostenimiento y funcionamiento del hospital temporal por la falta de médicos intensivistas, el gobernador Anselmo Lozano mencionó que el nosocomio podría funcionar solo como un centro de hospitalización de pacientes, y no se atendería a pacientes en cuidados intensivos. Estos últimos pacientes seguirán siendo intervenidos en el Hospital Regional Lambayeque (HRL).

“Sin en caso el hospital temporal no funcionara como UCI, nos serviría mucho como hospitalización. Serviría para los pacientes que requieren ser hospitalizados. Todo es un aporte muy valioso e importante para esta pandemia. Invitó a sumar esfuerzos y a no ver solo lo malo. Es fácil criticar y no proponer soluciones”, detalla.

Insumos

Lozano Centurión asegura que este lunes se reunirá con la directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), Amalia Moreno Vizcardo, a fin de evaluar la posibilidad de la implementación de una planta de oxígeno para abastecer al nosocomio temporales y otros establecimientos de salud.

“La dotación de oxígeno es un problema que se ha detectado en el nosocomio, el cual se puede corregir. Hay una posibilidad de instalar una planta de oxígeno para una mejor dotación de este insumo. La producción de oxígeno sería muy importante”, menciona.

