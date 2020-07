Un total de 15.000 efectivos de la Policía Nacional del Perú se dedica, en la actualidad a resguardar a procesados con arresto domiciliario que dejaron las cárceles por riesgo ante la COVID-19. La medida conlleva un déficit en el personal disponible de policías abocados a vigilar las calles, mientras la delincuencia continúa vigente pese a la emergencia sanitaria.

Así lo dio a conocer este domingo un informe de Cuarto Poder, donde se detalló además que, considerando la cantidad de policías afectados por la pandemia, hoy la PNP opera con un déficit del 30 % de su personal. La situación ha dejado vacíos que los delincuentes a lo largo del país vienen aprovechando en los últimos meses.

Asimismo, se ha reportado que, acogidos a la norma que libera a las personas de alto riesgo frente a la pandemia, solo en casos de crimen organizado se ha liberado a 108 investigados, 26 en Lima y 82 en otras regiones, desde que inició la crisis sanitaria hasta la fecha.

Frente a dicha situación, las propias autoridades reconocen la amenaza que constituye la carencia de agentes policiales. “Nadie [garantiza que estos procesados no vuelvan a delinquir], no tenemos policías. Es más, creo que es una carga demasiado pesada para nuestra policía nacional porque al darles arresto domiciliario, lamentablemente, no tenemos la cantidad suficiente de policías”, afirmó Jorge Chávez Cotrina, jefe de las Fiscalías de Crimen Organizado, a Cuarto Poder.

