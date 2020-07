Vendedores lucran con declaraciones juradas en los exteriores del Aeropuerto Jorge Chávez

Tras el reinicio de diversas actividades económicas, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez abrió sus puertas para los miles de viajeros que deseaban regresar a sus ciudades de origen; sin embargo, existen protocolos que se deben respetar para evitar los contagios por el coronavirus y durante el primer día no fue así.

Enormes colas y personas rompiendo las normas sanitarias es lo que se presenció en los exteriores del aeropuerto. Según los pasajeros, las aerolíneas habían pedido que llegaran tres horas antes de sus vuelos para pasar los chequeos requeridos, pero tuvieron que pernoctar más del tiempo estimado.

“Lo que me preocupa es si yo llegué puntual porque no me dejan entrar, miren todos los que reclamamos para viajar a Chiclayo, miren ve”, manifestó indignado uno de los viajeros.

Mientras que los pasajeros lidiaban con poder ingresar y abordar sus vuelos, se escuchaba entre los reclamos a un grupo de vendedores que a cambio de 10 soles, entregaban la tan mencionada declaración jurada para poder viajar.

“¿Qué datos? Todos tus datos, papi. ¿tienes tu DNI? Sí, aquí tengo mi DNI. Dame para llenarlo. Pero ¿cuánto? 10 solcitos. 10 soles. Uy, no me va a alcanzar o cuánto está esto. Qué, más caro está la declaración jurada. Ya 8.”, era el trato que ofrecía un vendedor.

Por otro lado, el gerente general de Lima Airport Partners señaló que efectivamente, la situación se salió de control, pese a que ellos habían tomado las precauciones del caso y ofreció unas disculpas a todas las personas que se han visto afectadas.

“No es el estándar que deseábamos, pedimos mil disculpas, habilitamos accesos distintos para que ingresen directo y no pasar por ahí”, indicó.

