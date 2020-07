Perito Diprove y su esposa mueren con una semana de diferencia a causa de la COVID-19

El perito de la División de Prevención de Investigación de Robos de Vehículos (Diprove), Pablo Vergara Robles y su esposa Veliz Mateo de Robles, murieron a causa del nuevo coronavirus en Perú. Con una semana de diferencia, la pareja dejó de existir para siempre, dejando los mejores recuerdos a sus amigos y familiares.

“Hasta ahora no me creo que ya no están aquí, hasta ahora creo que mi papá se ha ido de viaje a seguir enseñando o a seguir haciendo lo que él bien hacía; el tema del peritaje, los vehículos, rescatar vehículos y todas las historias que me contaba”, manifiesta muy acongojado su hijo.

El agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) tenía una larga trayectoria en su especialidad, por lo que sus compañeros lo consideraban un ejemplo. “La primera persona a la que le dijo que se sentía mal y que temía por su familia fue a mi. Yo desde ese momento estuve con él hasta el último día, como todos mis compañeros, pero más cercano era yo porque era un gran amigo y gran mentor también”, cuenta John Mendoza, un suboficial de su dependencia.

“Los dos eran almas gemelas, él se llega a enterar por el celular, por unos mensajes de pésame por su señora, ahí es donde se entera”, agrega.

Pablo Vergara recibió todos los honores a su partida, junto a sus familiares, amigos y autoridades, quienes no dejaron de lamentar lo sucedido. Actualmente dos de sus hijos se encuentran contagiados, pero no se conoce si están recibiendo la atención adecuada.