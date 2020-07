Por: Alexandra Ampuero y Ernesto Carrasco

Desde hace una semana, varios medios peruanos despertaron el ánimo del país frente a la COVID-19 al informar que un “científico peruano trabaja en un laboratorio chino” que estaría a punto de encontrar la tan ansiada vacuna contra la pandemia.

Jorge Cuyubamba, además, ofreció una serie de entrevistas desde China a las cadenas de televisión y radio, del Perú y del mundo acerca de los avances, en los cuales él trabajaría junto a los expertos orientales en busca del antídoto contra el SARS-Cov-2.

PUEDES VER Falta de financiamiento pone en riesgo el desarrollo de vacuna peruana contra la COVID-19

Sin embargo, desde hace unos días, una alerta por parte de colectivos especializados en periodismo científico acerca de la veracidad de la información, trayectoria y trabajo académico que ha proporcionado Cuyubamba ha levantado serias suspicacias, al no encontrarse registros de sus estudios superiores especializados en biotecnología o ciencias similares, tanto en el Perú como en China, país al que emigró becado por el Instituto Confucio.

Lo cierto es que en el año 2015 ingresó a la Academia de Cine de Beijing. Producto de su incursión cinematográfica estrenó en el 2017 la película El príncipe de la fantasía, que obtuvo ocho millones de espectadores y ganó el premio de mejor película extranjera en el Festival de Handan el mismo año.

PUEDES VER Acusan a Rusia de espionaje en vacunas COVID-19

Sus apariciones en medios, explicando avances de la vacuna contra el coronavirus, despertaron sospechas entre la comunidad científica. El doctor Nahuel Monteblanco, coordinador del portal web de divulgación científica Científicos.pe, explicó a La República que “era evidente que algo andaba mal por la forma de hablar de esta persona”.

Carece de publicaciones

Alegó que cualquier especialista del medio científico “reconoce inmediatamente cuando alguien no conoce el tema o no está en el ámbito académico”. A partir de esa conjetura, el equipo pasó a verificar sus publicaciones o aportes científicos. “Los registros indicaron que no es científico o investigador”, afirma.

En Científicos.pe revisaron diferentes sitios web: Google Scholar, CTVI Vitae de Concytec, Research Gate, que es similar a la plataforma LinkedIn pero con información de publicaciones y patentes, en Scopus y Orcid. Monteblanco comenta que “todos los científicos tenemos perfiles allí, el registro es público y es usado desde hace años”, por lo tanto, es actualizado constantemente.

Si bien el peruano de 29 años sustenta haber ejercido su carrera científica en China, Monteblanco considera que “de todas maneras, debe tener un grado en alguna universidad y debe tener publicaciones en alguna plataforma, sino no existe para la academia”. A modo personal, añade que “es poco probable que alguien que solo ha trabajado en China sea considerado investigador”.

La Asociación de Exbecarios de la República Popular China, Adepec, manifestó mediante un comunicado público que no tienen información en lo referente a la actividad académica y científica de Cuyubamba.

Aproximadamente a las 18:00 hrs. de Lima, Jorge Luis Cuyubamba emitió un post vía Facebook (https://bit.ly/3fJesrI). “Dos corporaciones gigantes chinas relacionadas a la investigación científica, producción de antibióticos, antivirales, medicinas de última generación, e incluso biotecnología aplicada a la contención de la pandemia me respaldan absolutamente. Emitirán comunicados oficiales”, aseguró.

La periodista Hildegard Willer, profesora de Periodismo Especializado en la Universidad Católica (PUCP), sugirió ser más suspicaces con los temas relacionados al coronavirus.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.