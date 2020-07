El mayor PNP Luis Pandilla suplicó ayuda a sus superiores antes de fallecer a consecuencia de la COVID-19. En redes sociales se viralizó capturas de los mensaje de WhatsApp que el agente le envió al general de la IX Macro Regional Policial, Víctor Zanabria Ángulo.

“Mi general se lo pido necesito ventilador es vida o muerte por favor se lo suplico”, se lee en una de las capturas. En otro mensaje el agente señala que ya no puede más y que le urge el ventilador mecánico para que pueda seguir con vida. “Quiero vivir, no me deje morir (…)”, escribió postrado desde una cama de hospital.

La familia contó que los mensajes fueron escritos antes que el agente ingrese a la Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de la Sanidad de la Policía. “Lo trasladaron cuando ya se estaba muriendo”, denunció su hijo.

Luis Padilla, quien hasta antes de contraer la enfermedad se desempeñó como comisario de Socabaya, falleció el pasado 15 de julio sumándose a la lista de policías de Arequipa, que murieron hasta la fecha, a consecuencia de este virus.

Tras su entierro, la familia señaló que evaluarán denunciar a las autoridades policiales por no ayudar al agente a tiempo.