El 70% de comerciantes de Las Capullanas dieron positivo para COVID-19

Con el objetivo de disminuir los casos de transmisión de la COVID-19 desde los mercados hacia la población, la Dirección Regional de Salud (Diresa) realizó la segunda intervención a 93 comerciantes del mercado Las Capullanas, donde el 70% de ellos, es decir unos 65 mercaderes dieron positivo para el virus.

Según dijo el director de la Diresa, Víctor Távara, la mayoría de mercaderes infectados no cumplen con los protocolos de seguridad, por ellos se infectaron del virus. “Lamentablemente hay comerciantes que no se colocan la mascarilla correctamente o no cumplen con el lavado de manos constantemente”, refirió.

El funcionario explicó que, los vendedores infectados, recibieron el tratamiento para combatir el virus y fueron llevados a la “Casa Solidaria”, equipado por el gobierno regional, para que los pacientes cumplan con su cuarentena.

El personal de salud, aprovechó la oportunidad para llevar a cabo el control vectorial en el centro de abastos, de esa manera descartar la presencia del mosquito transmisor del dengue y chikungunya.