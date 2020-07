El coronavirus afectará a la mayoría, pero no de forma inmediata sino a largo plazo, y sus efectos no serán tan devastadores como en la actualidad, indicaron epidemiólogos a La República. Señalaron que las palabras del presidente Martín Vizcarra, asegurando que todos nos vamos a contagiar, es una verdad a medias, pues el COVID-19, al igual que la influenza, formalmente se va a quedar con nosotros.

El médico epidemiólogo Augusto Tarazona refirió que el 2009 apareció la influenza H1N1 y para el 2015 ya se había infectado la mayor parte del mundo, y continúa hasta ahora, por eso se aplica una vacuna anual. “Con el COVID–19, será similar”, apuntó.

PUEDES VER Fiscalía pone bajo la lupa a más de 600 funcionarios por recibir canastas en el norte

Afirmó que el COVID-19 nos afectará a todos en el largo plazo: en 5, 7 o 10 años. Aunque precisó que ya no tendrá los efectos de hoy, pues con el tiempo se va asimilando.

"Es una verdad a medias lo dicho por el mandatario. Es necesario seguir con las medidas extremas de seguridad por lo menos dos años para evitar la infección", advirtió.

PUEDES VER Coronavirus: Presidente Vizcarra llegaría a Arequipa para entregar módulos temporales

Sobre las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno, manifestó que están orientadas a que no se produzca una infección masiva en un período corto y que, más bien, sea progresiva.

"No debemos dar un mensaje muy esperanzador de la vacuna. En el mejor caso, la vacuna nos va a proteger un año o medio año", declaró.

Peligrosa apertura

La exministra de Salud Patricia García sostuvo que "no podemos decir que tarde o temprano todos nos vamos a contagiar, tenemos que cuidarnos y el Estado tiene la obligación de velar por los que no tienen cómo hacerlo, y las políticas tienen que estar bien dirigidas y ser dinámicas".

Cuestionó la apertura de la economía debido a que "nos va a cobrar muchas vidas" y dejará secuelas. "No es asustar, es alertar para que la gente también tome acciones. Normas como abrir restaurantes o retomar el transporte interprovincial o los vuelos sin restricciones ni aforos van a aumentar la transmisión del virus. Nuestro sistema de salud y nuestros profesionales están al límite", expuso.

PUEDES VER Alcalde de centro poblado en Tacna anuncia que distribuirá ivermectina a su población

Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú, recordó que las expresiones del presidente Vizcarra sobre los contagios, las tuvo hace un tiempo el exministro de Salud Víctor Zamora.

“Cuando viene un virus nuevo, en teoría todos somos susceptibles, pero no todos se infectan y no todos se exponen a la vez. Los infectados varían de acuerdo a la exposición. En España se ha infectado el 5 %. Si este año no salimos de nuestra casa no va a pasar nada. Lo que dice el presidente no es correcto”, aseveró.

Recalcó que la infección está ligada a la exposición. “Los que viajan en combis están más expuestos al igual que los policías y médicos. La situación es delicada, pues en el interior del país, los contagios se están incrementando peligrosamente en zonas donde antes estaba controlado. Debemos tener en cuenta que vendrá una segunda ola y hasta una tercera, por lo que debemos tener mucho cuidado”, alertó.

El dato

Los números de infectados se están incrementando en lugares nuevos como Arequipa, Moquegua y Tacna. En zonas donde las cifras habían empezado a bajar, como Lima y Callao, ya comenzaron a subir. Expertos advierten que se contagiarán los que no se cuiden.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.