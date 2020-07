El hospital de EsSalud de Huánuco ha presentado un colapso de pacientes con el nuevo coronavirus (COVID-19), puesto que en la región existe un aumento de casos de contagiados. Ante ello, el establecimiento de salud ha tenido que atender a los infectados en los pasadizos de la sala de recepción de asegurados y en la capilla.

“Huánuco ya colapsó, no tenemos camas, no tenemos médicos. No tenemos medicina y lo más importante, no tenemos oxígeno, la gente se está muriendo”, aseguró Rosulo Narciso Abad, jefe del cuerpo médico del Hospital de EsSalud de Huánuco.

En el interior del nosocomio, según el informe de Canal N, había personas echadas en las camas en pleno pasadizo y ciudadanos sentados en los sillones de la recepción con un balón de oxígeno. Por otro lado, algunos pobladores se encontraban en los exteriores del hospital a la espera de atención.

“La situación de Huánuco es difícil, estamos en una curva ascendente, dado que muchos factores han influido a esto. Dado al incremento de casos por este tipo, hemos decidido volverlo un hospital COVID-19″, manifestó Milward Ubillus, director de la red EsSalud Huánuco.

El médico especialista también informó que hay nuevas medidas para la atención como el retiro de pacientes no COVID a otros nosocomios para que sean prioridad los ciudadanos con coronavirus. “El día lunes llegará un hospital blanco, el cual traeré camas para las personas con síntomas leves y moderados”, dijo.

Por último, 70 profesionales de la salud han enfermado del virus Sars-Cov-2. En total la región presenta 6.915 casos positivos y 222 muertos. En las últimas 48 horas, fallecieron 20 personas; y en un día se registraron 600 casos en Huánuco.

