Susana Lozano: la poeta peruana con síndrome de down cuyo talento en las letras traspasa fronteras

“Yo soy verdad y no soy mentira. Yo soy importante y no soy peligro. Yo soy paz y no soy aire”, son algunos de los versos del poema No soy mentira de Susana Lozano Montalván, una poeta peruana y deportista olímpica con síndrome de down que ha reflejado su esencia en cada frase escrita.

Hoy, a sus 40 años, Susy, como le dicen de cariño, ha sido protagonista de un documental sobre su propia vida, producción que acaba de ganar un premio en el festival chileno “Todos somos diferentes”.

No soy mentira

Al igual que su poema, el documental lleva por nombre No soy mentira, para reflejar quién verdaderamente es Susana y que ella pueda ser mostrada de la manera más genuina posible.

“Quisimos plasmar la esencia de Susana Lozano, que es una mujer sensible, muy apegada a su mamá, a su familia. Que ha llegado a tener grandes logros con mucho esfuerzo, con mucho punche, como dice ella”, contó a La República Kimberly Manrique, directora del proyecto.

Susy desarrolló su amor por la poesía escribiendo sus versos desde la intimidad de su habitación. Cada uno tiene plasmada su esencia. Cuando su madre, la señora Beatriz Montalván, leyó su primera composición, quedó sorprendida y decidió que una profesora debía continuar guiando el talento de su hija y lo consiguió. A la fecha, cuatro libros y una compilación de poemas de Susana han sido publicados.

Pero no es lo único en lo que ha destacado. Participó en olimpiadas de nivel internacional con la disciplina de gimnasia rítmica, trayendo al Perú cinco medallas de oro y con el título de campeona en las Olimpiadas Especiales de Carolina del Norte, en 1999.

Por ese coraje que tuvo para hacerle frente a los retos es que el equipo realizador del documental decidió nombrar el proyecto con el título de su primer poemario No soy mentira. “Es una frase muy poderosa. [Ese poema] era la manifestación de Susana recordándote su identidad, que ella está pasando por este mundo, pero que no la consideres como algo pasajero, sino que va a trascender”, explicó Herbert Cervantes, director de fotografía y editor.

El documental revela esencia de Susana, quién realmente es y su historia de valentía para superar los retos de la vida (Foto: Cortesía)

Reconocimiento internacional

El equipo detrás del corto está conformado por cinco alumnos de la carrera de Comunicación Audiovisual de la Universidad Privada del Norte: Kimberly Manrique, Herbert Cervantes, Dafne Aguero, Josselyn Maldonado y Yerliny Castillo.

Ellos decidieron que debían conseguir que la historia de Susana sea conocida más allá del territorio peruano. Por eso, presentaron el documental en el festival chileno “Todos somos diferentes”, y fueron seleccionados como finalistas entre más de 160 cortometrajes.

Con más de 5.000 votaciones lograron ser ganadores. Sin embargo, el reconocimiento es superficial, ya que cumplieron con el objetivo de que las personas vivieran la historia de Susana Lozano Montalván y conocieran más de su vida, su poesía y trayectoria.

Estudiantes de Comunicación Audiovisual de la Universidad Privada del Norte produjeron el documental No soy mentira. (Foto: Cortesía)

En todo el proceso desde la postulación hasta la final, Susy y su madre estuvieron pendientes y, según cuenta el equipo, ayudaron a compartir el video para obtener más votos. Cuando descubrieron que el documental se posicionó en primer lugar, ambas quedaron muy contentas.

“Susana ha estado muy feliz, muy emocionada. Sintió que su historia está siendo conocida por muchas personas”, explicó la directora del corto que fue grabado entre octubre y diciembre de 2019.

“La historia de Susana es un homenaje a todas las personas que se sienten distintas por alguna discapacidad, pero, al ver a Susana, se pueden ver reflejados en ella y ver que si hay alguien capaz de ganar tanto, igual ellos”, puntualizó Manrique.