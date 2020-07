Ciudadana extranjera amenaza con golpear a policías mientras era intervenida en SMP [VIDEO]

Una mujer fue intervenida por no usar mascarilla en San Martín de Porres (SMP), mostrando una actitud violenta y resistiéndose a la autoridad. Cuando las agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) procedían en su labor, la presunta ciudadana venezolana amenazó con golpearlas, quedando todo registrado por las cámaras de diferentes medios de televisión.

Este hecho ocurrió en la urbanización Fiori, en Lima Norte, mientras la PNP y personal de fiscalización realizaba un operativo de rutina en hoteles, bares y cantinas. Pero esta vez también en los parques, debido a que se han convertido en los lugares preferidos para tomar bebidas alcoholicas.

PUEDES VER: Ordenan 9 meses de prisión a dos jóvenes por asesinar y descuartizar a comerciante en Juliaca

Es así como ubican a la mujer de dejo venezolano, quien al ser captada sin usar mascarilla, fue reprendida. En todo momento exprezó una actitud desafiante, sin guardar el respeto que merecen las autoridades.

“Mira maldita no me estés apretando la mano, porque te voy a meter un coñazo”, “¿Por qué no me agarra una sola? Me agarran de a cuatro”, manifestó la mujer, quien al no cumplir con las medidas de bioseguridad, era un peligro para la ciudadanía.

Posteriormente, la policía informó que todas las personas intervenidas serían trasladadas a la comisaría del sector, donde verificarían su identidad y se les extendería una multa por no acatar las reglas impuestas para evitar la propagación del coronavirus en Perú.