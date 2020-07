Médico del hospital COVID-19 de Arequipa: “Ellos también son humanos, no los dejemos morir” | FOTOGALERIA

“No podemos estar al margen de lo que ocurre en los exteriores del hospital Honorio Delgado de Arequipa. Hay decenas de enfermos con COVID-19 que esperan ser atendidos. Están en sillas, carpas, vehículos soportando el inclemente clima junto a balones de oxígeno que les permite tener vida. Varios han muerto en la espera”, dice un médico del hospital de Arequipa, donde intentan acoger a los pacientes.

De acuerdo al padre Antonio Corzo, un cura que da los santos óleos a los pacientes críticos, los médicos le han indicado que existen camas, pero por la bendita remodelación o la foto bonita, no pueden ser utilizadas hasta que no autoricen las autoridades regionales. En tanto cada día llega más gente al área de emergencia de un colapsado Honorio Delgado, para ser atendidos, algunos sólo esperan la muerte.

“Es cierto que el poco personal, hace lo imposible por atenderlos, pero no es suficiente. Los pacientes mueren sin atención. Autoridades atiendan el auxilio de la población que no tiene recursos para acudir a una clínica privada. Ellos también son humanos. No los dejemos morir sin hacer nada”, pidió el médico a través del padre Corzo.