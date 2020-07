Estudiantes de la UNP temen perder licenciamiento otorgado por Sunedu

Frente a la decisión de no anular las elecciones universitarias y la designación de un nuevo rector interino, la Universidad Nacional de Piura (UNP) podría perder el licenciamiento otorgado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) advirtió la Federación de Estudiantes de dicha casa de estudios.

La secretaria de la Federación de Estudiantes de la UNP, Brisa Velazco, manifestó que la administración de la casa superior de estudios ha dado motivos suficientes para que la Sunedu opte por sancionarla.

“La Asamblea Universitaria ha hecho lo que ha querido con la UNP, mucho más ahora en épocas de pandemia cuando creen que pueden colocar de rector que ellos quieren. En este momento nos pueden quitar el licenciamiento y afectar con el 8% del presupuesto”, expresó.

Aseveró que el actual rector interino, Omar Vences, no cumple con lo que se requiere para asumir el cargo en la casa superior de estudios. Advirtió que su permanencia podría generar serios problemas a la institución.

“El señor Omar Vences no cumple con los requisitos de la norma universitaria para ser rector interino. Esta situación puede provocar que la Sunedu no lo reconozca como tal, y no se puedan emitir títulos profesionales afectando a la masa estudiantil y la misma universidad.

Brisa Velazco detalló que la actual asamblea universitaria tiene que convocar a próximas elecciones, y asignar a un rector interino que cumpla con todos los requisitos que exige la norma universitaria.

Advirtió que, solo tomando estas decisiones, la Sunedu podrá considerar mantener el licenciamiento, y el reconocimiento legal de las autoridades universitarias.