Covid-19: clientes denuncian que gimnasios de Sandro Monzante no ha devuelto dinero de suscripciones

Texto y fotos: Grace Mora

M2 Gimnasio Boutique de Sandro Monzante, hace apenas unos meses tenía dos locales en las zonas más exclusivas de Lima, uno en el centro empresarial Real Plaza de San Isidro y el otro ubicado en la Avenida Primavera en San Borja. Una veintena de clientes invirtieron en membresías, sin pensar que la cuarentena se alargaría o que está conocida cadena cerraría sin decirles nada.

“Había renovado mi membresía y había pagado por tres meses más. Yo sé que sucedió la pandemia, sé que hubieron problemas para todos en general, pero no se han manifestado con ninguno de los clientes.” denuncia Geraldine Neciosup, una de las agraviadas y quién realizó un post en Facebook que para su sorpresa y la de su familia, no eran los únicos perjudicados. ”A raíz de la publicación salieron las personas que se sintieron identificadas. Son alrededor de 28 personas que he recopilado el día de hoy . No solo es un tema de usuarios sino también de los trabajadores”, mencionó.

Lucia Devoto, extrabajadora de este gimnasioque se encontraba en planilla, denunció que los encargados cerraron ambos locales y se acogieron a la suspensión perfecta de labores. “Estamos en la incertidumbre de saber si accedemos a algún tipo de beneficio social decretado. Nunca se hicieron los depósitos de la AFP, ONP, ni CTS”, publicaron a través de las redes sociales.

Hasta el cierre de la nota intentamos conocer la versión del exactor, Sandro Monzante, pero no respondió a nuestro llamado.