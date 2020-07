Por: Jesica León

Ante la posibilidad de que todo el país vuelva a una cuarentena generalizada si es que los casos de Covid-19 siguen en aumento, la flamante ministra de Salud, Pilar Mazzetti, aseguró que se debe poner en equilibrio tanto el sufrimiento que causa el virus como el que genera el hambre y la falta de trabajo. Por eso, señaló que esta no será una decisión que la tenga que tomar solo su sector, sino que se necesitará escuchar a los otros miembros del Poder Ejecutivo para tomar en cuenta otros factores importantes.

“Necesitamos escuchar varias voces (para regresar a una cuarentena). Uno tiene que encontrar un equilibrio entre el daño del virus y el sufrimiento de las personas aisladas con dificultades para alimentarse, perdiendo trabajo. Para que haya salud tiene que haber ingresos, nuestros ingresos como país bajan… Decidir una cuarentena es una decisión compleja”, manifestó en RPP.

Mazzetti fue enfática al señalar que este problema no lo soluciona el hospital sino los ciudadanos con su responsabilidad y su buen comportamiento.

“El virus mata, pero la situación económica también nos mata y tenemos que ser realistas, el mundo cambió y tenemos que vivir con el virus que estará con nosotros hasta que se encuentre una solución. Estamos viendo un incremento de casos, eso era de esperarse ...este incremento es lento”, detalló.

DEPENDE DE TODOS

En esa línea, el presidente de la República, Martín Vizcarra, también descartó por el momento volver a una cuarentena y señaló que el compromiso de la gente es suficiente por ahora.

PUEDES VER Jefe de Comando COVID-19 insiste con pedido de confinamiento total en Arequipa

“Estamos en una situación tal que con el compromiso permanente de la población ahora (no a futuro) es suficiente. Yo no veo, en función de la estadística y la información científica que reciba, que estemos en una situación como regresar a una cuarentena”, afirmó.

Hay que recordar que Mazzetti es la tercera ministra de este sector en ser nombrada durante la gestión de Vizcarra. Su designación se da en medio de un descenso muy lento de la curva de Covid-19 con 341.586 casos positivos y 12.615 fallecidos.

Pero ¿qué desafíos enfrenta su sector? En diálogo con La República, el infectólogo y vicedecano del Colegio Médico del Perú (CMP), Ciro Maguiña, pidió que se restablezca el diálogo con su grupo para plantear que se refuerce el primer nivel de atención, pues hoy está abandonado.

PUEDES VER Ciro Maguiña espera retomar diálogo con Gobierno tras nombramiento de Pilar Mazzetti

“Tenemos que reforzar el primer nivel de atención no solo para el coronavirus sino para la diabetes y las demás enfermedades abandonadas”, precisó.

Destacó que la epidemia no ha sido controlada en el Perú y los resultados del fin de la cuarentena (desde el 1° de julio) se verán la próxima semana y puede ser que exista una segunda ola o que la meseta siga igual.

“Más que reprimir, hay que ganar a la población, al peluquero, al comerciante... recordarle que no hay camas, ni ventiladores. Tiene que hacer conciencia de que la enfermedad nos puede tocar y debemos cuidarnos”, dijo.

También señaló que no tiene sentido la cuarentena tradicional, pues ya no funciona, y apuntó que en esta etapa debe haber cuarentenas focalizadas, que es algo que no se hizo en la anterior gestión. “Hay que hacerlas con los cercos comunitarios en varias partes del Perú para aislar a la persona y darle su medicamento”, indicó Maguiña.

HALLAR EL BALANCE

El infectólogo Juan Villegas, exdecano del CMP, apuntó que en esta etapa de la epidemia se debe reforzar el primer nivel de atención para que el sistema de salud no esté sobresaturado de pacientes; y no descuidar los hospitales ni las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). “Ambos sectores deben trabajar de manera simultánea”.

“Pensar solo en la economía no tiene sentido, lógicamente, necesitamos gente sana y viva para que pueda producir, pero tampoco nos va a servir si no hay condiciones de desarrollo. Tiene que haber un balance entre la vida y la economía”, sostuvo.

PUEDES VER Urge detección precoz, pruebas y reforzar postas

Por su parte, la titular del Minsa indicó que hoy el sector de Salud solo cuenta con el 40% del personal, el cual no se da abasto, debido a que se está recibiendo una demanda de 300% a 400% de casos por Covid-19. “Están muy agotados”, apuntó.

Indicó que la otra semana el Seguro Integral de Salud (SIS) abrirá una segunda convocatoria para la firma de contratos con las clínicas privadas, a fin de que puedan atender a pacientes en estado crítico por coronavirus. Se espera más de provincias. Mazzetti agregó que en su gestión se reforzará la atención primaria de salud y se hará más énfasis en las pruebas moleculares.

A mejorar los datos abiertos

En una carta enviada a la ministra de Salud, el autor de ‘El martillazo y el huaino’, el ingeniero geoespacial Ragi Yaser Burhum Espinoza, reiteró que el presidente está recibiendo datos incorrectos para la toma de decisiones. “Desde hace un par de meses, muchos hemos notado la diferencia entre las cifras reportadas por las Direcciones Regionales de Salud versus los datos oficiales que reporta el Minsa”, expresó.

Así, volvió a plantear la necesidad de más transparencia en el retorno de las cuarentenas y el rastreo de los contactos.

Periodo Mazzetti. La exjefa del Coman-do Covid inicia su gestión en el Minsa.