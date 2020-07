Arequipa, la nueva región que ha tocado fondo

Elmer Mamani. Arequipa.

“Ya hemos tocado fondo”, dijo el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, cuando llegó a Arequipa. Y no era para menos. Lo que padecen sus ciudadanos es síntoma de que la pandemia puso a la segunda región del país no solo contra la pared sino de rodillas. Solo ayer murió un policía y otro médico (el quinto).

El testimonio de la jefa de enfermeras del hospital COVID-19 Honorio Delgado Espinoza, Lily Olivera, grafica el caos al que se llegado y la primacía del “sálvese quien pueda”: infectados llegan sin signos vitales a este establecimiento del Ministerio de Salud (Minsa) con el lamento de sus familiares o fallecen en las carpas esperando una cama de hospitalización. También dejan de existir en sus casas o los sorprende la muerte en las calles. “Familiares de los pacientes se disputan los balones de oxígeno ni bien llega el camión de Praxair, sin importar quién los necesita primero; usan carros como camas o llevan sus propias carpas”, describe Olivera.

Desde mayo se criticó a la Gerencia Regional de Salud por hacer esperar a los infectados en las carpas o la intemperie por falta de espacio con el frío de invierno que soporta la región. Recién se han entregado 400 camas; pero el problema no acaba. “Nos ordenan que no haya pacientes en carpas, pero la gente sigue llegando, no solo una persona sino familias enteras”, lamenta.

La falta de personal es otra deficiencia. El presidente del Cuerpo Médico, Eloy Soto, asegura que para el hospital Honorio Delgado se requieren 50 médicos. Incluso se infectó el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos, a quien necesitan trasladar urgente a Lima. Además se atiende a los infectados entubados a los respiradores con solo 4 médicos. Las enfermeras tampoco la pasan bien. “El 50 % de personal que contratamos deserta, se van espantados por lo que ven”.

La misma espera se padece en los establecimientos de EsSalud. Su hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo fue designado para ser COVID-19, pero ante la avalancha de casos también atienden en el Edmundo Escomel y en Yanahuara hasta en carpas. Largas colas se forman en este último desde la madrugada porque presentan los síntomas.

La pandemia se ha descontrolado en Arequipa, pese a que se extendió la cuarentena todo julio. Del miércoles para el jueves hubo más de 1.600 casos y 33 decesos nuevos. El total acumulado sobrepasa los 27 mil para una región con más de un millón de habitantes. Según el jefe del Comando COVID-19,el general EP Edward Gratelly, estos números escaparon de sus proyecciones porque pensaban que solo se llegaría a los 200 muertos, pero ya se supera los 600.

Nueva región en alerta

En Arequipa se vive hoy lo que en su momento se vivió en Piura, Chiclayo, Iquitos y Pucallpa.

A nivel país, hasta ayer, el Minsa reportaba 341 mil 586 casos y 12 mil 615 decesos. Solo en un día hubo 3.862 contagiados y 198 fallecidos. El promedio nacional tiene un ligero aumento.

Arequipa ha ingresado así a la lista de las 10 regiones con mayores casos de COVID-19. Tal es la crisis que incluso el alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia, se ha infectado. Otro colega suyo, Ángel Benavente, de Yura, lucha por su vida.

Deslucido desde que se formó el Comando COVID-19, el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, concitó alguna atención al proponer una cuarentena rígida por 7 días. Sin embargo, no tuvo fundamentos.

Para afrontar la crisis, la Gerencia Regional de Salud está poniendo sus esperanzas en la ivermectina, con una meta de producción de un millón de dosis y la distribución a todo sospechoso.

El representante de la Defensoría del Pueblo, Ángel María Manrique, responsabilizó al Ejecutivo de demoras.

El general Gratelly dijo que ya operará un hospital de campaña y también tendrán 300 camas en el Centro de Aislamiento de Cerro Juli. A eso se suma que EsSalud espera recibir una dotación de oxígeno en unos días.

Según el infectólogo Carlos Vizcarra, los casos aumentarán en unas semanas porque hace unos días más de 50 mil familias en la ciudad de Arequipa se quedaron sin agua potable.

Funcionarios fallecidos en Lambayeque

La prefecta regional de Lambayeque, Ana Ubilluz, afirmó que 20 tenientes gobernadores y siete subprefectos dieron positivo por COVID-19.

De esa cifra, dijo, han fallecido dos tenientes gobernadores que laboraban en los distritos de José Leonardo Ortiz y San José, y un subprefecto de Nueva Arica.

Por ese motivo, Ubillús solicitará al Comando Regional de Operaciones COVID-19 realizar pruebas rápidas cada 40 días a las autoridades políticas, a fin de que puedan continuar con su labor sin exponer a la población a un contagio.

El índice de letalidad del coronavirus en Lambayeque se elevó a cerca del 8% en los últimos días. Urgen nuevas acciones en esa región.

La clave

Gratelly pidió que se apruebe un toque de queda total, ya que la población no respeta la cuarentena. “Las actividades están normales en la ciudad. Hay un descontrol tremendo”, afirmó.

Día 123: avance del COVID-19 en el país

