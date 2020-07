Familiares de las personas fallecidas por COVID-19 denunciaron que el cementerio Parque del Recuerdo les cobra S/ 3.000 por “derecho de entierro”, además del dinero que piden para ocupar uno de sus nichos.

La familia Mori contó que también la obligaron a esperar seis días con su padre muerto, tiempo que trabajadores del cementerio tardaron en desocuparse.

“No puedo enterrar a mi padre. ¿Por qué? porque tengo sacar cita y no me contestan los de la central. El día de ayer he llamado a la central, te ponen una música, es falta de respeto. No te contestan. Acá (en el cementerio) lo único que me dicen es que están copados y que hay que sacarles cita”, señaló en Canal N.

Ella compró el nicho para su familiar hace varios años, pero no podrá enterrarlo hasta que pague los S/ 3.000 que le pide el cementerio.

Otro hombre contó que le dijeron que llame a la central, pero le contestan y le dicen que vuelva a contactarse.

“Tengo todos los registros en mi teléfono y no me dan razón. He tenido que presionar. Yo ya tengo el nicho comprado desde el 2013″, añadió.

Después de que Canal N pidió hablar con el gerente del cementerio, sus representantes dieron al señor una cita para que entierre a su hermana.

“Mientras ustedes están acá me registraron en cinco minutos. Para el día sábado me dieron cita”, narró.