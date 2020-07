En estas épocas, donde las ofertas laborales escasean y la necesidad apremia, estamos expuestos a ser privados de nuestra libertad por un poco más del sueldo mínimo. Así lo demuestra un anuncio que ubicamos a través del portal Kit Empleo, donde se solicitaba a empleadas del hogar cama adentro “hasta que se encuentre la vacuna COVID-19″.

La República se contactó con la agencia de empleos ‘Mi hogar feliz’ y quedó claro que para la empresa, sus clientes merecían un servicio seguro, a pesar que atentaran contra los derechos de su trabajador.

“El trabajo al alcance de un clic”, ese era el eslogan de la web en donde se visualiza el anuncio. Ninguna advertencia sobre lo que se esperaba, ni tampoco ningún filtro para evitar ofertas engañosas o que lindan con lo ilegal.

Al realizarse la llamada, respondió una mujer llamada Valeria, a quien se le manifestó el interés por el empleo. La respuesta se dio instantáneamente: “¿Cuántos años tienes, hijita? ¿Me puedes pasar toda tu información por WhatsApp?”.

Durante la conversación aclararon las dudas respecto al tema de las salidas. El anuncio solicitaba una empleada cama adentro hasta que se encontrara la vacuna contra la COVID-19, una fecha incierta hasta para el mejor científico del planeta, sin embargo, ellos tenían una respuesta. “Claro, ahorita estamos colocando cama adentro pero sin salida, hasta dentro de 3 o 4 meses. Si trabajas los domingos te pagan y si no descansas normal en tu cuarto, no hay problema”, indicaron.

“Ahorita tengo puesto con 1.100 soles y 1.200 soles, ese ya no porque un montón de chicas han llamado y una de ellas ha cogido a la primera”, agregaron.

Al ser propuestas diferentes, se consultó si en estas se tenía acceso a las salidas, la respuesta fue más concluyente en estos casos. “En algunos sales una vez al mes y en otros (hay clientes que quieren) dentro de 3 o 4 meses, más que todo por seguridad tuya también”, afirmaban.

Una propuesta de trabajo inconstitucional

Para aclarar mejor el panorama, este medio se comunicó con el abogado laboralista, Ricardo Herrera, quien nos explicó por qué este anuncio atentaba contra varios derechos constitucionales.

“Esa es una propuesta de trabajo inconstitucional, atenta contra varios derechos constitucionales. En primer lugar atenta contra el derecho al descanso, porque descansar en tu cuarto no es descansar en el sentido psicológico de la palabra. En segundo lugar, atenta contra la libertad de tránsito, porque no podrías salir de tu centro de trabajo a tu domicilio, o no podrías ir a estudiar (en caso se habiliten las clases)”, dijo el especialista.

Nos aclaró también que este tipo de régimen solo podría ser comparado con alguno del siglo XIX, como el de los chinos culíes, quienes debían dormir en sus centro de trabajo y recibían ínfimos pagos. Además agregó que era una oferta “discriminatoria y atentatoria contra la libertad ante la ley”.