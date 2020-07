Comas: roban en habitación de mujer con el cuento del boleto ganador de lotería

Una joven madre de familia denunció que fue víctima de estafa y robo por parte de dos personas que le hicieron creer que era la ganadora de un boleto de lotería.

La agraviada contó a América Noticias que el miércoles 15 de julio salió de la habitación que alquila en la zona de Retablo, en Comas, para realizar un depósito bancario.

Al regresar, las cámaras de seguridad la captaron regresando junto a una mujer y un hombre, a quienes hizo subir hasta su cuarto.

Media hora después, el sujeto bajó y paró una mototaxi con el fin de trasladar algunas cosas. “Un favor, señor. Tengo que llevar para que arreglen mi rockola a un mecánico”, le dice el hombre al conductor.

Con ayuda del mototaxista, el estafador baja el aparato, valorizado en cerca de S/ 3.000, así como bolsas con otros productos. Finalmente, él y su cómplice se van de lugar en presencia de la denunciante.

PUEDES VER Comas: hombre denuncia que su casa fue desvalijada por inquilinos que debían 4 meses de renta

La joven madre afirma que cuando hacía el depósito, la pareja se acercó a ella para entregarle un boleto de la lotería que supuestamente era ganador, pero le pidió no abrirlo y la convencieron de ir hasta su cuarto.

Asegura que luego de ello no recuerda nada hasta dos horas después que se llevaron sus pertenencias, por lo que presume que fue dopada. Incluso dice que solo pudo acordarse del robo gracias a los videos de las cámaras de seguridad.

“No sé, me pareció como un sueño, no sé cómo pasó. Hasta ahora no recuerdo bien”, dice al citado medio.

PUEDES VER Comas: mujer obliga a niño a dejar veneno para un perro en plena vía pública

Además de llevarse la rockola, los delincuentes se llevaron los productos de belleza que la joven vendía, valorizados en más de S/ 6.000. La Policía ya investiga el caso.