El 35% de padres enviaría a sus hijos al colegio

El 35.4% de los padres de familia o apoderados estaría dispuesto a enviar a sus hijos al colegio si las clases presenciales iniciarían este mes o en agosto próximo.

Esto se desprende de la última encuesta a padres y docentes, realizada por el Ministerio de Educación, sobre el desarrollo de la estrategia de educación a distancia ‘Aprendo en casa’, la cual se lanzó en abril pasado durante la emergencia sanitaria.

Según dicho estudio, que hasta junio pasado consultó a más de 7 mil familias de todo el país, la mayoría (83.6%) de apoderados, que estaría de acuerdo, considera que el niño "va a aprender más yendo al colegio".

Otras razones, elegidas en menor proporción, refieren: "mi hijo se aburre y necesita jugar con otros niños", "no sé cómo enseñarle", "no puedo acompañarle en las clases virtuales" y "debo salir a trabajar y no hay quien cuide a mi hijo".

El otro 64.6% de encuestados estaría en contra de enviar a sus hijos a la escuela. De este total, el 93% cree que su hijo o el adulto que lo acompaña se puede contagiar del Covid-19. El resto manifiesta que sus hijos tienen una enfermedad preexistente o el colegio no tiene las condiciones adecuadas (infraestructura, insumos de limpieza, servicios básicos).

Otros, además, señalaron en esta encuesta telefónica: "prefiero que pierda el año" o "mi hijo ya está aprendiendo de forma virtual ('Aprendo en casa')".

La mayoría de padres que estarían dispuestos a enviar a sus hijos a la escuela están en regiones como Huancavelica, Puno, Cusco. Las dos primeras registran los números más bajos de casos de Covid-19, pero también son las localidades donde varios niños han presentado dificultades de conectividad y acceso a educación a distancia en plena pandemia.

En tanto, en Ica, Tumbes y Lambayeque o Lima Metropolitana está el menor porcentaje a favor de esta posibilidad.

Roles desiguales

Otro dato que llama la atención es que, en todas las plataformas de educación a distancia, las mujeres son quienes asumen principalmente el rol de acompañar a sus hijos en clases. En el caso de la televisión, por ejemplo, representan el 63%. En radio 49%, y en internet 53%.

Esto se suma, muchas veces, al trabajo del hogar, también asumido por la mujer, y al teletrabajo en esta emergencia.

La clave

El 95% de maestros envía tareas por WhatsApp. La mayoría de niños que no accede al servicio carece de TV, radio, internet. La encuesta es referencial en zonas rurales.