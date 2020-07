Casos de COVID-19 descenderán a fin de mes en Arequipa

El presidente Martín Vizcarra Cornejo, señaló que la COVID-19 empezará a descender en Arequipa a fin de mes, pero crecerá en Moquegua, Tacna, Puno, Cusco y Apurímac. Por ello dijo que estas regiones que ahora sentirán los efectos de la pandemia y deben prepararse.

“Si algo nos ha enseñado la enfermedad es que nadie se va salvar, va a atacar a todos, unos más temprano, otro más tarde (…) La macrorregión es la última que va a recibir los efectos de esta pandemia.”, expresó el presidente en entrevista a Radio Americana de Moquegua.

Vizcarra identificó tres grupos de regiones según el nivel de contagio. Primero, aquellas que pasaron la peor etapa del brote, como Piura, Lambayeque, Loreto. Colocó dentro de este grupo a la capital Lima.

El segundo grupo está compuesto por regiones que ahora viven el peor momento de la pandemia, como Ica, San Martín, Huánuco y Arequipa. Esta última jurisdicción, hoy registró otro récord de cifras según su Gerencia de Salud, con 1611 nuevos casos en las últimas 24 horas y 33 fallecidos. La suma total, es de 27656 contagiados y 630 muertos por la pandemia.

Vizcarra señaló que estas regiones deben mostrar un descenso del brote a finales de julio.

El tercer grupo, está conformado por las regiones que recién sufrirán el brote, ubicadas en la macrorregión sur. Vizcarra señaló que se requiere preparar la capacidad de respuesta. Indicó que en la ciudad de Moquegua, recientemente se entregaron 50 camas. Igual número se destinó a Ilo.

“No es para alarmar a nadie, sino para que seamos cuidadosos”. El mandatario añadió que el Comando COVID de cada región, debe tomar las medidas de preparación. También pidió a la población, tomar precauciones.

Cuarentena

Ante la posibilidad de que el país vuelva a una cuarentena generalizada si es que los casos de coronavirus siguen creciendo, Pilar Mazzetti, aseguró en sus primeras declaraciones como la nueva ministra de Salud que esto no es una decisión que la tenga que tomar solo su sector, sino que se necesita escuchar los otros miembros del Ejecutivo y tomar en cuenta otros factores como la economía.

“Esa no es una decisión que tome un ministro, necesitamos escuchar varias voces. ¿Por qué se decide regresar a una cuarentena o levantar una cuarentena? Uno tiene que encontrar un equilibrio entre el sufrimiento por el virus y el sufrimiento de las personas aisladas con dificultes para alimentarse, perdiendo trabajo. Para que haya salud tiene que haber ingresos, nuestros ingresos como país baja. Sería simpático que se nos suba el 20% del PBI, pero si ese 20% es medio centavo no solucionamos nada… Decidir una cuarentena es una decisión compleja y se debe tener en cuenta los múltiples factores”, manifestó.

Mazzetti fue enfática al señalar que este problema no lo soluciona el hospital sino los ciudadanos con su responsabilidad y comportamiento.

Comportamiento

El presidente de la República, Martín Vizcarra, también descartó por el momento volver a una cuarentena y señaló que el compromiso de la gente es suficiente por ahora.

“Estamos en una situación tal que, con el compromiso permanente de la población de ahora no a futuro, es suficiente. Yo no veo, en función de la estadística y la información científica que reciba, que estemos en una situación como regresar a una cuarentena”, explicó.

Hay que recordar que Mazzetti es la tercera ministra de este sector en ser nombrada durante la gestión de Vizcarra. Su designación se da en medio de un descenso muy lento de la curva Covid con 341.586 casos positivos y 12.615 fallecidos a la fecha.

¿Qué desafíos enfrenta su sector? En diálogo con La República, el doctor Ciro Maguiña, pidió que se restablezca el diálogo con el Colegio Médico del Perú para plantear que se refuerce el primer nivel de atención, pues está abandonado.

Destacó que la epidemia no ha sido controlada en el Perú y los resultados del fin de la cuarentena (1 de julio) se verán la próxima semana y puede ser que exista una segunda ola o que la meseta siga igual.

También señaló que no tiene sentido la cuarentena tradicional, pues ya no funciona y apuntó que en esta etapa debe haber cuarentenas focalizadas que es algo que no se hizo en la anterior gestión. “Hay que hacer los cercos comunitarios en varias partes del Perú para aislar a la persona y darle su medicamento”, indicó Maguiña.

Hay datos incorrectos

En un carta enviada a la ministra de Salud, el autor del ‘Martillazo y el huaino’ el ingeniero geoespacial Ragi Yaser Burhum Espinoza señaló que el Presidente está recibiendo datos incorrectos para la toma de decisiones:

“Desde hace un par de meses, muchos hemos notado la diferencia entre los datos reportados por las Direcciones Regionales de Salud vs. los datos oficiales que reporta el MINSA. Algunos investigadores, como Patrick Wieghardt, se han tomado el trabajo de calcular exactamente la diferencia”. También planteó la necesidad de más transparencia del retorno de las cuarentenas y el rastreo de los contactos.