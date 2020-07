El consejero Antonio Sánchez informó que el pleno del Consejo Regional de Lambayeque (CRL) evalúa denunciar al gobernador Anselmo Lozano tras haber dispuesto la reactivación de la Autoridad Portuaria Regional en manos de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones.

Según explicó el legislador regional, Lozano habría incurrido en usurpación de funciones y designación indebida del cargo tras suscribir la resolución ejecutiva regional n.° 000201-2020 donde encarga temporalmente la Autoridad Portuaria Regional Lambayeque (APRL) al gerente Wilman Carrasco Becerra.

“El directorio (de la APRL) está vigente, no está desarticulado, quien designa al gerente general es el directorio, no el gobernador. En esa resolución hay una serie de vicios e irregularidades de índole penal, porque está asignando funciones aun cuando no puede hacerlo. Ese tipo de encargatura no está en el reglamento”, cuestionó Sánchez.

El artículo n.° 7 del Reglamento de Organización y Funciones de la APRL establece que es el propio Directorio, quien se encarga de designar o remover al gerente general de la entidad para que luego este funcionario realice el manejo administrativo que corresponda.

Es necesario precisar que la resolución ejecutiva regional n.° 000201-2020 no especifica en qué condición -presidente del Directorio o gerente general- asume la encargatura el gerente Wilman Carrasco, pero en ambos casos se requeriría la participación del Directorio.

Actualmente, dicha instancia la integra el representante de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Ricardo Guimaray, y el representante de la Cámara de Comercio de Lambayeque, Olivio Huancaruna, quienes aseguraron no haber sido comunicados de dicha decisión.

En esa línea, Ricardo Guimaray consideró que la citada encargatura no se ajustaría al procedimiento regular establecido en la Ley del Sistema Portuario Nacional y su Reglamento, por lo que no podrían tomar acciones en nombre de la Autoridad Portuaria Regional.

Para Guimaray, el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) debería designar a su representante -quien asumiría la presidencia- del Directorio, a fin de que los miembros pueda convocar a sesión y elegir al nuevo gerente general de la entidad portuaria.

“El gobierno regional no tiene por qué aceptar una renuncia en un tema que no le compete. (...) Parece que hay una confusión, los gobiernos regionales entregan presupuesto a las APRL y creen que por eso forman parte de su estructura orgánica, pero no es así. La Ley lo que hace es darle independencia a estos órganos”, precisó.