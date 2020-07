Puno: Suspensión de fiesta de la Candelaria generará pérdidas millonarias

Liubomir Fernández

La Federación Regional de Folklore y Cultural de Puno suspendió la festividad de la Virgen de la Candelaria 2021. Era una medida necesaria para evitar la propagación de la COVID-19. Pero la determinación tendrá serios impactos económicos.

Los festejos en honor a la patrona de Puno se desarrolla durante dos semanas. Sólo en ese tiempo el movimiento económico que se generaba era de aproximadamente 130 millones de soles, según la Cámara de Comercio y Turismo de Puno. Este monto dejará de fluir en el mercado y, por ende, afectará la compra y venta de bienes y servicios. De estos dos rubros dependía el ingreso per cápita de los puneños durante la fiesta y la ganancia de los comerciantes se incrementaba en 300 %.

Jorge Paúl Ramos Loaiza, presidente de la Federación de Folklore de Puno, dijo que dejarán de recaudar alrededor de 650 mil soles por concepto del concurso del danzas autóctonas y luces, entre otros. “No es lo quisiéramos, pero era necesario tomar una determinación de esta magnitud, porque de por medio está la salud de todos”, aseguró.

Según el economista Raúl Villar, el impacto en términos económicos es incalculable. No hay rubro que no resulte afectado, porque se trata de unas de las actividades más importantes del Perú. “En el sur es la actividad social más grande. A su alrededor se movían otras actividades. Entonces, es incalculable. No tenemos la data de cuánto (perjuicio) le generaba a cada empresa. Por ejemplo, a las aerolíneas y al sistema de transportes. Hay una aproximación del flujo local. Pero las pérdidas macro son mayores. No me atrevería a dar una cifra. Pero puedo advertir que sí va a ser un freno a la economía de 2021 para Puno”, dijo.

El bordador Edwin Nahuincha, consideró que la suspensión de todas las actividades culturales y artísticas los dejará sin ingresos por lo menos durante un año y medio. “Todos esto ya nos está golpeando. Ahora estamos viviendo de nuestros ahorros. Los problemas mayores son las deudas y los alquileres. Está afectando a todos”, dijo.v

Sin turismo no hay ingresos económicos

El número de turistas que llegó en los últimos años a participar de la fiesta de la Candelaria bordea las 80 mil personas, entre nacionales y extranjeros.

El promedio de gasto de un turista extranjero era de 50 dólares diarios. Mientras que el consumo del visitante nacional bordeaba los 150 soles por día. La ausencia de visitas afectará el rubro turístico, así como también tendrá sus efectos en las islas del lago Titicaca.