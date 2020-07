Pobladores de A. H. piden que no visiten las Lomas de VMT por miedo a contagiarse de coronavirus

Los pobladores del asentamiento humano Edén de Manantial, ubicado en Villa María del Triunfo, piden que no visiten Las Lomas del Paraíso, ya que temen ser contagiados por la COVID-19. De igual manera, hacen un llamado a la Municipalidad de Lima para que regularice las rutas.

El A. H. se ubica en la entrada de las Lomas de VMT, lugar que sirve de sendero para llegar al famoso colchón de nubes Apu Siqay, el cual es muy concurrido por las personas amantes del aire libre y el trekking. Tras levantarse la cuarentena, las visitas en esta zona se han reanudado, y causaron la angustia de sus habitantes.

Los residentes se encuentran en constante alerta, ya que hay gente que realiza estos recorridos con la mascarilla mal puesta, y dejando sus desechos en el camino.

Es por esa razón que los moradores se unieron y grabaron un video, expresando su temor a ser contagiados.

“Le pido al alcalde de Lima, al alcalde de Villa Maria del Triunfo, a la Policía por favor que nos ayuden, porque a veces la gente no entiende, hay bastantes señoras de tercera edad y no queremos que nos enfermemos todos, porque ahí sí no vamos a tener salvación”, sostiene una pobladora de 83 años.

Por otro lado, la Asociación Circuito Ecoturístico Lomas de Paraíso resaltó que, a partir de la aparición de la COVID-19, la comunidad acordó dejar de promover visitas durante todo el año, así como no ofrecer el servicio de guiado en las lomas.

Asimismo, afirman que se informó de la decisión a las autoridades correspondientes, como es el caso del PGRLM (Programa del Gobierno Regional de Lima), a la Sub Gerencia de Turismo de la Municipalidad de Lima, a SERFOR (Servicio Nacional de Flora y Fauna Silvestre) y a la Estrategia de Turismo Comunitario del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), así como a la Municipalidad de Villa María del Triunfo.

Y pese a ello, hasta la fecha, no se han hecho presentes. No han intervenido ni han aplicado la ley a las personas irresponsables que han seguido visitando las lomas.

Ellos reclaman que no habría problema si los promotores del lugar hicieran respetar la ruta oficial, la cual no tiene relación con las Lomas del Paraíso.

“Recalcamos que no nos importaría si todos esos colectivos y trekkeros se fueran por la ruta oficial al apu, ruta que los promotores de ese lugar crearon para tales fines, porque esa ruta oficial existe y no colinda con Lomas de Paraíso en lo absoluto, sino que debido a las publicaciones de influencers desubicados es que ahora las Lomas de Paraíso es la segunda ruta opcional para llegar a ese sitio. Nosotros solo queremos que se respete la paz y tranquilidad que los vecinos de Edén de Manantial piden, porque ellos sí priorizan su salud antes del dinero”, sostuvo Andrea Ledesma, representante de la Asociación.